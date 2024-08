La confesión de Cecilia Bolocco tras filtración de fotos en silla de ruedas: «Un paciente con cáncer no puede esperar»

Unos días atrás que Cecilia Bolocco se ha visto en el centro de la noticia, esto luego de que se filtraran en varios medios, unas fotografías en silla de ruedas, las que dejaron más que impactados a todos sus seguidores.

En dichas imágenes, aparece la comunicadora saliendo de una clínica, y se le nota cabizbaja y debilitada, además de tener una manta cubriendo sus piernas. Por lo mismo que sus fanáticos de inmediato demostraron gran preocupación por su estado de salud.

Frente a esto, es que durante la noche de este viernes, durante su participación especial en Podemos Hablar, Cecilia Bolocco se confesó con Julio César Rodríguez sobre la masiva filtración de estas fotografías.

¿Qué pasó realmente con Cecilia Bolocco?

«Primero, me aflige mucho saber que ha habido gran preocupación por parte de mucha gente con respecto a estas imágenes, que son captadas a la salida de una clínica, luego de unos exámenes que me he realizado», comenzó señalando la ex Miss Universo.

Siguiendo por esta línea, Cecilia Bolocco confesó en el programa de CHV que «la verdad es que no tengo nada de gravedad. Simplemente, son exámenes que me debo hacer, porque tengo una condición de salud».

«Lo que pasa, es que estas imágenes se utilizaron como parte de una campaña», confesó la animadora. Junto con señalar que «tengo una fundación (Fundación Care), que trabaja en el tema del cáncer».

«El cáncer es hoy en Chile la primera causa de muerte y hay una lista de espera oncológica que no puede seguir esperando. Más de 17 mil personas están en sus casas esperando atención y eso, literalmente, es hablar de muerte, porque un paciente con cáncer no puede esperar. El cáncer no espera y cobra vidas» aseguró Cecilia Bolocco.

«Me conmueve que la gente se preocupe de mi salud, pero, ¿por qué no hay una preocupación real por las 17 mil personas que están en lista de espera?», cerró.