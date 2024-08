Ke Personajes en Chile 2024: ¿Cómo comprar entradas más baratas para su concierto?

Ojito al charqui todos los fanáticos de la cumbia, que les tenemos una noticia para alegrar su día. Pues Ke Personajes, la banda argentina del momento, vuelve a nuestro país con un concierto en solitario para hacerlos bailar a todos.

La cita es ni más ni menos que el próximo 2 de septiembre en el Movistar Arena a partir de las 21:00 horas, donde podrán disfrutar de los mejores éxitos del grupo liderado por Emmanuel Noir.

Para quienes ya se animaron con el concierto de Ke Personajes, les contamos que las entradas ya están a la venta a través del sistema PuntoTicket y a continuación te contamos cuáles entradas quedan disponibles y su valor.

Cancha General – $46.000

Cancha VIP – $64.400

Platea Baja Diamante – $70.150

Platea Baja Golden – $58.650

Platea Baja Silver – $52.900

Platea Alta Golden – $46.000

Platea Alta Silver – $35.650

Silla de Ruedas – $31.050

Acompañante Silla de Ruedas – $31.050

Como puedes ver, solamente está agotado el sector tribuna, así que todos los amigos que quieran ver a Ke Personajes en vivo, todavía tienen la oportunidad de ver en vivo a los intérpretes de ‘Ya no vuelvas’, ‘Pobre corazón’, ‘Ojitos rojos’ y ‘Como la flor’.

Pero si les gustaría ahorrar unos pesitos y disfrutar del grupo argentino que probablemente has escuchado en más de un carrete o que has coreado hasta en la ducha, no te pierdas lo que te contamos a continuación.

Así puedes ahorrar en tu entrada de Ke Personajes

Resulta que en su Radio Corazón somos la radio oficial del concierto más grande de Ke Personajes en Chile. Por lo mismo que nos gusta regalonear a nuestros auditores, así que les preparamos un descuentito que sin duda disfrutarán.

Para pagar menos por su entrada, solo tienen que apretar en el banner que está en la portada de nuestro sitio web, el que los llevará a un link, en el que tienen que escribir la palabra CORAZON y comprar sus tickets con un 25% de descuento.