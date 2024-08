«No está en la Inquisición ni está en la Edad Media»: José Antonio Neme arremete contra Cathy Barriga

Durante los últimos días, Cathy Barriga volvió a estar en la noticia, a raíz de la reformalización por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público, ocurridos durante los años a cargo de Maipú y que la mantienen con arresto domiciliario.

Como era de esperar, todos los matinales se refirieron a este polémico tema, incluido Mucho Gusto, donde José Antonio Neme no tuvo pelos en la lengua para criticar el actuar de la ex Mekano, tal como lo ha hecho en otras oportunidades.

En este caso, el periodista se enfocó en las historias que subió Cathy Barriga a Instagram, donde escribió. «Quería compartir una imagen con ustedes, que es el arcángel Miguel. Este arcángel es el ‘abogado del pueblo’ y le pone el pie al demonio. Quienes quieran enviarme energía, ojalá puedan compartir esta imagen».

El duro mensaje de José Antonio Neme a Cathy Barriga

«Ella sigue muy activa en redes sociales. Si ella está en una lógica bíblica, ese será su relato mental, pero no es real», comenzó señalando José Antonio Neme. Junto con agregar que «ella no es perseguida, ella no está en la Inquisición ni está en la Edad Media».

Siguiendo por esta línea, el animador de Mucho Gusto agregó que «aquí hay una chorrera de millones que faltan o que fueron gastados en cosas que no eran prioridad. Hoy, Maipú está con serios problemas… Si nosotros nos quedamos en el mundo paralelo de la señora Cathy Barriga, la verdad es que vamos a terminar en un mundo de fantasía».

«Ella, al menos por lo que uno ve, está en una lógica bíblica. Esa lógica no puede ser la del Ministerio Público, no podemos caer en eso», continuó.

Por último, José Antonio Neme señaló que «la forma en que ella enfrenta a la opinión pública, me parece absolutamente cuestionable. Probablemente ella me está viendo y no tengo ningún problema en decírselo en su cara».