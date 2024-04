Ke Personajes en Puerto Montt: Cuándo, dónde y venta de entradas

Ke Personajes, el grupo de cumbia sensación del momento, ha logrado encantar a una cantidad notable de fans en nuestro país. Y recientemente, anunciaron que se presentarán nuevamente en territorio nacional en un show que promete hacer bailar y cantar a todos los asistentes hasta más no poder.

El anuncio generó una gran cantidad de reacciones en las distintas redes sociales, razón por la que en Radio Corazón decidimos darte a conocer todos los detalles, para que así te prepares de la mejor forma para ir a cantar todas las cumbias de la emblemática agrupación.

Cuándo y en que lugar se presentará Ke Personajes

El grupo argentino que probablemente has escuchado en más de un carrete o que has coreado hasta en la ducha, dirá presente muy pronto en nuestro país. Si bien, esta no será su primera vez en Chile, no deja de ser algo que llame mucho la atención.

Ya sea por la tan reconocible voz de Emanuel Noir o por estar siempre en boca de todos con sus grandes canciones, Ke Personajes ha sabido captar los oídos de los chilenos. Esto fue parte importante para que los fanáticos pidieran una nueva presentación en vivo, algo que finalmente llegará.

Para ir un poquito más al grano, el grupo cumbiero estará presente en el Arena Puerto Montt, el próximo 12 de abril. Esto viene como anillo al dedo para los seguidores del sur de Chile, que tanto los esperaban con un nuevo show.

Con respecto a las entradas, los encargados de su distribución serán Passline y los tickets ya se encuentran disponibles para comprar. Estos van desde los $38.000 hasta los $120.000

Evento en Santiago

Si eres de la región metropolitana y eres un verdadero fanático de la agrupación, no te preocupes. Ya que nuestros hermanos argentinos también estarán en la capital. La banda argentina del momento aterrizará en la Fiesta del Memo el día 13 de abril en el Club Hípico y las entradas están disponibles en Passline.