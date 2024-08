Filtran la millonaria cifra que le ofrecieron a Nano Calderón para entrar al nuevo reality de Canal 13

Recientemente, se dio a conocer que Nano Calderón estaría en conversaciones para sumarse al próximo reality de Canal 13, dando a entender que la estación estaría haciendo todo lo posible para ficharlo.

Resulta que, durante la jornada de este miércoles, el hijo de Raquel Argandoña, compartió unas historias en sus ‘close friends’ de Instagram, donde se veía en una oficina y luego al interior de la señal privada.

«Como que agua y no me tienen coca zero, empezamos mal. Están todos en el canal locos que esté sentado aquí jajaja. Uno se acercó a decir Nano, cuando dijiste ‘los escucharé’ aquí saltaban porque venías», escribió para acompañar uno de los registros.

Es en este contexto que, en Zona de Estrellas, revelaron que Nano Calderón habría recibido una millonaria cifra para sumarse al nuevo reality de Canal 13, que de acuerdo a los rumores, llevaría por nombre Palabra de Honor.

Esta es la millonaria oferta que recibió Nano Calderón para entrar al reality

La primera en atreverse con una cifra fue Adriana Barrientos, quien de acuerdo a lo consignado por La Hora, aseguró que conversó con el menor del clan Calderón-Argandoña, señalando que el primer sondeo había sido por $100 millones al mes.

«El cabro los vale y se pagaría solo. Además, hay una bebida que la auspicia y que pondría parte del dinero», afirmó la panelista del espacio de Zona Latina.

Pero la cosa no se queda ahí, pues Claudia Schmitd comentó que tenía la última cifra que le ofrecieron a Nano Calderón, que se trataría de ni más ni menos que $120 millones por tan solo 30 días al interior del reality de Canal 13.

Siguiendo por esta línea, el joven mencionó al panel de espectáculos que para negociar una posible entrada a Palabra de Honor, tenían que asegurarle una cantidad similar a la que recibe por su negocio en el exterior (un casino online), lo que es como mínimo $100 millones al mes.

Es de esta forma que, si Nano Calderón acepta entrar al nuevo reality de Canal 13, se convertiría en el participante mejor pagado en la historia de los encierros en Chile. Pues hasta el momento, quien tiene el récord es Pamela Díaz, con $80 millones por solo 45 días.