Edmundo Varas le hace picarona invitación a su princesa de “Amor Ciego”

Hace diez años muchos chilenos y chilenas se sintieron identificados con Edmundo Varas, un tímido joven futbolista amateur que encontró a su princesa en un reality.

Y es que en “Amor Ciego”, Cari Bastías tenía a decenas de galanes luchando para que la guapa mujer se fijara en ellos, sin embargo ella puso sus ojos en Varas, quien con su ternura y romanticismo logró conquistarla.

La relación que continuó algún tiempo tras el último capítulo del reality y que por muchos fue catalogado como un tongo, llegó a su fin no en muy buenos términos y hoy, uno de sus protagonistas busca un reencuentro amistoso.

Fue por eso que Varas hizo una picarona invitación a Bastías a través de Twitter: “¿Y si nos tomamos un café para celebrar los 10 años de un hermoso recuerdo?”, escribió. Y aunque miles de seguidores le respondieron, la involucrada aún no dice nada.

¿Será que se vuelven a ver?

Carolina :La primera vez que te vi no podía creer lo que tenía ante mis ojos, me pareciste tan espectacular y maravillosa que me parecía estar soñando…Del amor ciego a la amistad incondicional, nos tomamos un café para celebrar los 10 años de un hermoso recuerdo? pic.twitter.com/1qpw4jAzAv

— Edmundo Varas A (@one_varas) 10 de abril de 2018