Mariela Sotomayor deja sin palabras a Luis Mateucci en ¿Ganar o Servir?: «Trataste de sobresalir, a través de las burlas hacia mí»

Este lunes se vivió un explosivo nuevo capítulo de ¿Ganar o Servir?, en el que ocurrió un cara a cara de impacto, donde Mariela Sotomayor otra vez se robó todas las miradas por su deslenguado palabreo al resultar nominada.

Todo comenzó cuando Luis Mateucci votó por ella para ir al duelo de eliminación, afirmando que su decisión se trataba de una «estrategia». Junto con de advertir que «además te veo apagada», asegurando que «la Mariela de unas semanas atrás me divertía».

Frente a esto, es que la periodista de farándula no se guardó nada y le dijo: «Luis, la Mariela de hace unas semanas era una persona que trataba de brillar con luz, como lo he hecho siempre. Sin embargo, es una persona que también se vio con una persona que quería apagarla, ridiculizándome, atacándome sin sentido, tratando de reírte de mí».

«Lo noté desde un principio con palabras muy sutiles, muy asolapadas, como lo hacen las personas de tu tipo. A mí tú me simpatizabas, pero yo no a ti y trataste de sobresalir, a través de las burlas hacia mi persona y de un comportamiento muy vergonzoso…», continuó Mariela Sotomayor.

Por último, le dijo al argentino que «acepto tu votación, pero me gustaría más que me dijeses, que simplemente no te caigo bien, que las mujeres fuertes, valientes, que dicen las cosas por su nombre, te molestan e incomodan, porque justamente de eso me doy cuenta, porque te damos miedo».

Tras esto, a Luis Mateucci solamente le quedó por decir «no me caes mal. Todo el libretito ese, ojalá te sirva».

Mariela Sotomayor también se lanza contra Daniela Colett

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que por su parte, cuando llegó el turno de Mariela Sotomayor para votar, decidió elegir al amorcito del argentino, Daniela Colett. «Cuando llegaste a esta casa y pude conocerte, sentía que eras una mujer muy resiliente», comenzó señalando.

Siguiendo por esta línea, agregó que «hoy día te nomino porque de esa Daniela que conocí creo que hoy lo que queda es una persona que vive tras la sombra de alguien que ya es una sombra. Espero que esa mujer brillante que brillaba con luz propia pueda volver a aparecer».

Por su parte, la brasileña le respondió que «no necesito la opinión de nadie; tengo opinión propia, y no creo que sea la sombra de nadie».