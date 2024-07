«Ese es el más suave de los mensajes»: La potente confesión de Ivette Vergara tras separación de Fernando Solabarrieta

No cabe duda que una de las separaciones más comentadas en el mundo del espectáculo nacional, es la de Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara, luego de que se filtrara que la pareja decidió terminar con su matrimonio, a los pocos meses de superar una crisis.

De acuerdo a los primeros rumores, el quiebre ocurrió a raíz de que el periodista hizo una fiesta en su departamento en Providencia, tras lo cual habría llegado en mal estado al hogar que compartían, lo que fue la gota que rebalsó el vaso.

A raíz de estos rumores, es que Fernando Solabarrieta confirmó la separación con Ivette Vergara. Mientras que Sergio Marabolí afirmó que «está muy afectado por la separación, pero también por el rumor. Habló con Ivette, con su familia, para tomar una determinación en conjunto. Se trató el tema con altura de miras, asumiendo su problema, que ha sido muy difícil superarlo».

Siguiendo por esta línea, confidenció que el relator deportivo quiere «una esposa, no una madre» y no quiere que Vergara «se sienta como una mamá». Por lo mismo que afirmó que ella no tenía que «estar asumiendo mis errores, seguir aguantando sus exabruptos».

Es en este contexto que, ya pasados unos meses desde la polémica separación, es que Ivette Vergara dio su primera entrevista, en la que habló con Luis Jara en su nuevo estelar ‘Al Piano con Lucho’, donde se confesará sobre distintos temas.

Ivette Vergara y su vida tras la separación de Fernando Solabarrieta

Es de esta forma que, en el adelanto de la entrevista, que se publicó este lunes, la periodista se confiesa sobre cómo ha vivido su nueva soltería, reconociendo que le llegan coquetos mensajes a través de redes sociales.

«‘Quiero ser tu colágeno’. Ese es el más suave de los mensajes que me llegan por Instagram», es parte de lo que comentó en el programa de TV+.

Por otro lado, Ivette Vergara confesará que «yo siempre he sido y me he sentido un bicho muy raro en la televisión».