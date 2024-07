Pangal Andrade y Luis Mateucci casi terminan a los golpes en violenta pelea en ¿Ganar o Servir?

En el adelanto del capítulo de este miércoles de ¿Ganar o Servir?, se vivió un tenso momento, luego de que se mostrara lo que va a ser la dura pelea protagonizada por los capitanes de los equipos, Luis Mateucci y Pangal Andrade.

Resulta que todo comenzó, luego de que los participantes del equipo contrario, comandados por el argentino, comenzaran a burlarse de Andrade y gritarle Quico, en referencial al personaje del Chavo del Ocho, lo que terminó por cansarlo.

En ese momento, es que Pangal Andrade le comentó a la institutriz Amanda del Villar, que si no paraban con las burlas, él no se hacía responsable por sus actos. «Si sigue gritando, me van a tener que agarrar porque iré para allá», señaló el ganador de Año 0.

Y tal como adelantó, cuando las burlas de Luis Mateucci no se detuvieron, el chileno se acercó a su rival para encararlo y dando más drama a la escena, le sacó la polera, dispuesto a agarrarse a combos. Mientras que el amorcito de Daniela Colett no se asustó, y siguió gritando a viva voz para azuzarlo.

La tensa pelea de Pangal Andrade y Luis Mateucci en ¿Ganar o Servir?

«La única forma de ganarle a Pangal es que me pegue a mí», lanzó el argentino, haciendo referencia a una posible expulsión por agresión. Tras lo cual, agregó: «Cagón, ven a pegarme, cagón. Si eres macho, ven (…) vive diciendo cosas, que me lo diga en la cara».

Tras esto, es que Pangal Andrade ya comenzaba a lanzarse en contra de Luis Mateucci, por lo que de inmediato la producción de ¿Ganar o Servir?, tuvo que intervenir para evitar que se diera una pelea aún más grande o que terminara a los golpes.

Hay que señalar que, todo parece indicar que la situación no siguió escalando, pues gracias a las filtraciones sabemos que el chileno es uno de los finalistas del reality de Canal 13, mientras que su rival no alcanzó a llegar a esta instancia.