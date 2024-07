La dura respuesta del Inspector Vallejo a José Antonio Neme por reflexión sobre Claudio Reyes: «Yo le recordaría»

Tras conocerse la muerte de Claudio Reyes por un infarto a los 64 años, es que muchas figuras del espectáculo han salido a hablar sobre el conocido comediante. Y en el Mucho Gusto no fue la excepción, donde hicieron una cobertura especial.

Es en este contexto que, José Antonio Neme, se robó todas las miradas, con una particular reflexión. «Yo sé que tenemos una cultura en Chile de que todo muerto es bueno. Yo respeto la muerte, pero… perdón lo franco».

Siguiendo por esta línea, señaló que «no lo conocí jamás, nunca me lo crucé, y de repente aparece pidiendo por qué Mega no me despide, que como Mega me tiene en este programa. Eso yo no se lo perdono» y agregó: «Tenía opiniones bien odiosas. De mí se burló públicamente sin que yo ni siquiera lo conociera, y a mí esas cosas no se me olvidan».

Hay que recordar que la mala onda entre José Antonio Neme y Claudio Reyes comenzó en 2022, cuando el actor dijo en su programa de YouTube que «A mí me gusta el hue… porque es inteligente, pero es demasiado. Uy, tantos modos, tan mara… que sale. ¿Cómo lo permite el canal? Es molesto».

Y en medio de todo esto, es que el Inspector Vallejo también salió al baile, pues las palabras del animador de Mega no le gustaron para nada y decidió salir a responderle.

El mensaje del Inspector Vallejo para José Antonio Neme

Resulta que a través de su cuenta de X, el ex detective escribió: «Yo le recordaría al Sr. Neme que el saber perdonar delata lo más noble del ser humano, del mismo modo en que insistir en rencores eternos, más aún con quien ya no puede contrarrestarlo, acusa una falencia lamentable que se debe corregir».

Por otro lado, hay que mencionar que el Inspector Vallejo lamentó la muerte de Claudio Reyes, recordando algunos encuentros que tuvieron, pidiendo recordarlo por su rol como humorista y no por sus descargos políticos.

«Tuve la suerte de toparme con él en los canales, siempre con un chiste a flor de labios. Se reía de todos y de todo, con una picardía y un ingenio que a veces rayaba en lo genial», comenzó señalando.

Además de agregar: «Vale la pena recordarlo, no por la dureza con que se aferró a la contingencia política que lo ensucia absolutamente todo, sino por lo mucho, muchísimo, que nos hizo reír a moros y cristianos, como el inolvidable comediante que fue».