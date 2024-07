Afirman que querida pareja de realities terminó su relación: «Una hermosa historia de amor»

Hace varios días comenzaron a surgir fuertes rumores de que una querida pareja de los recientes realities shows en Chile habría terminado su relación. Y al parecer en las últimas horas uno de los involucrados lo confirmó.

Estamos hablando ni más ni menos que de Jorge Aldoney y Skarleth Labra, tortolitos que se conocieron en la primera temporada de Gran Hermano y que tras varios meses de amistad en el encierro, durante las últimas semanas, decidieron formalizar.

Frente a esto, es que a través de un post en X (Twitter) que ya no está disponible, el propio Mister Chile, decidió confirmar el quiebre con su pareja, a partir de las especulaciones, luego de que ambos dejaran de seguirse en redes sociales. «Fue una hermosa historia de amor, la mejor que he tenido. Yo me quedo con eso y nada más voy a decir» escribió.

Hay que señalar que de momento, no se conocen los motivos del quiebre entre Jorge Aldoney y Skarleth Labra. Pero hace poquito, la propia bailarina reveló en un live que habían tomado la decisión de dejar de vivir juntos, con el fin de evitar un desgaste en su relación y así aprovechar más de su tiempo en pareja.

Aunque tras esto, los seguidores de los tortolitos, se dieron cuenta este lunes de que se habían dejado de seguir en Instagram, con muchos preguntándose si acaso esto era una señal de problemas entre ellos.

Jorge Aldoney y Skarleth Labra habían dejado de vivir juntos

Como ya te habíamos mencionado anteriormente, Skar reveló en una transmisión en vivo que «vivimos juntos, pero ya no vamos a vivir juntos». Mientras que Jorge Aldoney agregó que «sí, Merengue se va a vivir solita».

Frente a las dudas de sus fanáticos si acaso tenían problemas, la joven explicó sus motivos. «Cuando uno vive junto, lo que pasa es que, te ves en la mañana, te ves en la noche, te ves tantas veces que no ocupas tiempo de calidad con la persona. No te vas a comer un helado, no te vas a una cita…».