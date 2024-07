Filtran fuertes llamadas con amenazas de prófugo por asesinato a Carabineros en Cañete: «Quería matarte a tu papá»

El lunes se llevó a cabo la detención de tres sospechosos por el brutal asesinato de los Carabineros en Cañete el pasado 27 de abril, que remeció al país. Mientras que todavía hay uno prófugo, quien es sindicado como el cabecilla del grupo.

Hablamos de Tomás Antihuén Santi, de 22 años, quien es intensamente buscado por las policías para sumarse a la formalización junto a sus dos hermanos y un amigo. Es en este contexto que, desde Fiscalía tienen una serie de intercepciones telefónicas, una de las cuales pertenece al llamado líder.

Según lo consignado por BioBioChile, gracias a una declaración de testigos y una llamada interceptada, buscarían probar no solo su participación en el crimen de los Carabineros, sino que su peligrosidad, ya que lanzó amenazas de muerte a sus cercanos.

Las amenazas de muerte de sospechoso de crimen de Carabineros

En primer lugar, el tío del prófugo reveló que recibió amenazas por parte de él, cuando rechazó su invitación a «hacerle algo» a los Carabineros que debían verificar que cumplía su arresto domiciliario en Antiquina.

De acuerdo al testigo, el grupo venía planeando el ataque hace al menos tres meses y le preguntaban datos sobre los oficiales. Tras negarse a participar, aseguró que su sobrino le puso una escopeta al pecho y le advirtió que si hablaba, lo mataría a él y a su familia.

Otra prueba de la Fiscalía, es una intercepción telefónica de una conversación entre Tomás y la madre de su hija. En esta, delataría que sabía que los perseguían, además de una fuerte amenaza en contra de la mujer.

Esta llamada data de mayo, a varios días del asesinato de los Carabineros y se le escucha decir que no podía estar en cualquier parte. «¡Pero no voy a ir a hueviar pa allá! ¡Ponte vía oh! ¿Qué hueá te pasa?».

Tras esto, es que el supuesto cabecilla sugirió que se iría a Santiago. A lo que la mujer le respondió: «¡Ajá! Y te vai a Santiago y ahí van a pillarte de una».

Mientras que en otro llamado, Antihuén le reclama que interpuso una denuncia en su contra. «Y ahora me llegaste y me demandaste, dijiste que yo te quería matarte a ti». Frente a lo que ella le dijo: «Pero si tú me querís matarme po’». Por último, él le aclaró que «quería matarte a tu papá y a ese culiao con el que andabai».