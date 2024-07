El desgarrador motivo por el que Julia Fernandes entró a ¿Ganar o Servir?

En el capítulo de este lunes de ¿Ganar o Servir?, Julia Fernandes reveló que está atravesando un complicado momento familiar que la llevó a ingresar al reality, con el fin de ayudar a una de las personas más importantes de su vida.

Todo comenzó en medio de una actividad en el espacio de Canal 13, donde Karla Constant y Sergio Lagos le pidieron a los participantes escribirle una carta a uno de sus compañeros a modo de regalo. Contexto en el que Gala Caldirola escogió a la brasileña.

«Es para una persona que quiero mucho, una amiga. Ella es muy fuerte. Siempre se muestra con una sonrisa en la cara, pero sé que está viviendo cosas que no son tan fáciles», comenzó señalando la española al momento de decir que eligió a Julia.

Tras lo cual, agregó que «si hay algo que verdaderamente importa en la vida es la familia y yo, querida amiga, te admiro mucho por lo que tú estás haciendo por la tuya. Quiero que sepas que tienes un tesoro por tener a tu padre todavía».

Frente a esto es que Julia Fernandes no pudo aguantar las lágrimas por las palabras de Gala y aprovechó de relatar lo que está viviendo en la interna de su familia.

El complejo momento familiar que atraviesa Julia Fernandes

«Yo a Gala la quiero. Es tan fácil compartir con ella, y es un aporte» comenzó señalando la modelo.

Posteriormente contó que su tío es quien la crio, quien vive con su mamá, por lo que lo considera como su padre. «Él me enseñó a andar en bicicleta, me enseñó todo y me dio todo el amor del mundo. Tiene un cáncer en la cabeza. Yo estoy acá por él».

Con la voz quebrada, Julia Fernandes afirmó que «quiero darle toda la comodidad del mundo y quiero que se vaya en la casa, que se despida de su familia», recordando que los médicos le habían dado solo un año de vida, pero que ya lleva cuatro.

Ya terminada la actividad, la chiquilla se puso a llorar en el patio junto a sus compañeros, emocionada por extrañar a su padre. Mientras tanto, Facundo aprovechó de contarle la historia que él pasó. «Mi papá en tres meses se fue. Es un dolor asquerosamente horrible, yo estaba en otro país y no pude ni despedirme».