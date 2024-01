¿Se metería a otro reality?: Skarleth Labra revela sus próximos planes

Ya han transcurrido algunas semanas desde que el reality Gran Hermano terminó con sus transmisiones. Desde que Cony Capelli se transformó en la flamante ganadora, algunos de sus compañeros han proyectado sus carreras en televisión. Sin embargo, otros han ido perdiendo notoriedad en el foco público.

Es en este contexto que, en entrevista con el medio El Pingüino, la exparticipante del programa de Chilevisión, Skarleth Labra, conversó sobre sus anhelos y planes a futuro.

La joven oriunda de Punta Arenas se sinceró sobre su estadía en la casa más famosa del mundo, comentando que fue un paso lleno de emociones. «Estar allá dentro uno se ponía muy sensible. Uno se ponía como muy ansiosa, histérica también, porque uno no entendía las cosas que pasaban», indicó.

En la misma línea, Labra confesó lo importante que fue el apoyo de su actual pareja, Jorge Aldoney. Sobre todo, cuando estando dentro del reality fue informada del fallecimiento de su abuela.

«(Aquello) fue muy impactante para mí. Fue una experiencia horrible. Hasta el día de hoy me duele, porque claro, era mi abuela y era como mi mamá», señaló Labra.

Los planes a futuro de Skarleth Labra

Sobre la posibilidad de realizar una carrera en televisión, la bailarina mencionó que no va tanto por el lado de la pantalla chica, ya que según comentó, quiere realizar contenido para YouTube. Además dijo que le gustaría emprender, especialmente en el área de la cosmética.

«Quiero hacer cosas con YouTube. Muchos planes y también sacar marca de maquillaje», confesó. «Tengo como meta este año ser maquillista profesional. El próximo año estudiar cosmetología para que mi carrera sea dirigida al maquillaje», agregó.

Sin embargo, la bailarina no se cierra a la posibilidad de entrar a otro reality, ya que le quedó gustando el formato. «Si. Porque ya estuve en uno. Además, que, es una experiencia que estás tan expuesta que aprendes muchas cosas. No me arrepentiría», puntualizó.