Fabio Agostini acusa a Canal 13 de edición que lo habría dejado cómo el «Villano»: «Él me dejó rasguños con sangre…»

Hace unos días, Canal 13 emitió la feroz pelea entre Luis Mateucci y Fabio Agostini en ¿Ganar o Servir? Donde los participantes estuvieron a nada de terminar en golpes.

En este contexto, esta rivalidad viene desde «Tierra Brava», anterior reality de Canal 13, donde los modelos se enfrentaron en la final de la competencia.

Asimismo, durante la estadía en la casona, Mateucci escupió un tarro de Nutella de Agostini, el cual comió sin saber su contenido. Debido a esto y en modo de venganza, Agostini escupió en un vaso de agua y se lo lanzó directamente al argentino en su cara.

Las fuertes declaraciones de Fabio Agostini en contra de Canal 13

Fabio no tardó en acusar una edición por parte de la producción comentando una publicación en la cuenta de Instagram de ¿Ganar o Servir?.

No obstante, el español habló con Luis Sandoval, quien reveló más detalles en el programa«Que te lo digo».

Partió diciendo que «como todos sabrán, el pelotudo este me estuvo escupiendo la comida en el reality anterior. No son cosas graciosas, son asquerosas, es una falta de respeto y una cobardía muy grande».

Además, aprovecho de lanzar sus dardos en contra de Canal 13.«Es increíble como editan todo, es increíble la edición. Yo estaba esperando este capítulo, porque quería ver la pelea entera, no la pusieron entera. Han cortado un montón de cosas para dejarlo bien a él de nuevo, y dejarme mal a mí, pero bueno, yo ya estoy acostumbrado», según consignó La Cuarta.

En ese sentido, el modelo contó su versión y reveló que: «Él se levanta y me agrede a mí. Él me agarra del brazo, me aprieta y me dejo rasguños con sangre, que después yo los estuve enseñando en las cámaras y tampoco lo pusieron, me dio mucha rabia».

Para cerrar, señaló que las «imágenes, cuando él me agarra y me empuja a la pared, no las pusieron. Nos pararon, nos agarraron y ahí empiezan otra vez las imágenes de cuando nos estamos peleando. Eso es otra cosa que me da rabia, que lo editen. Qué pena que no es un gran hermano».