«Para mí era raro»: Yamila Reyna impacta al contar los verdaderos motivos de su salida de TVN

A fines de mayo, TVN sorprendió al informar a través de un comunicado, la salida de uno de sus rostros más populares. Hablamos de Yamila Reyna, quien tras dos años al interior del canal se fue debido a que «no hay proyectos en los que pudiera participar».

Tras esto, la propia comunicadora compartió una publicación en Instagram, donde confirmó que no sigue en la estación, asegurando que «me voy con la pena que significa que dejar un canal tan hermoso, porque TVN es una gran familia. Eso es lo que más voy a extrañar, y lo más lindo es que me llevé el cariño de muchos compañeros».

Pero ya pasado casi un mes de su salida, es que Yamila Reyna se refirió en extenso a esta situación en el programa de radio de Eva Gómez, revelando los verdaderos motivos.

Yamila Reyna cuenta la firme de su salida de TVN

De acuerdo a lo consignado en Página 7, la argentina comentó que el canal «entró una dirección nueva. Cuando entran nuevas direcciones, cambian los gustos también, es parte de este trabajo. Es como el mundo del deporte, cuando cambian los directores, cambian los equipos».

«La decisión la tomaron ellos, pero yo lo había planteado. Habíamos tenido unas conversaciones antes, yo no estaba cómoda. Quizás dirán ‘ay ya’, pero yo no estoy acostumbrada a estar en mi casa y que me paguen un sueldo», continuó.

Por otro lado, Yamila Reyna afirmó que tuvo conversaciones en TVN, donde insistió en que la incluyeran en algún proyecto. «Varias veces en mis reuniones lo planteaba, decía ‘pónganme’, a pesar de que el año anterior yo hice mucho, eran desafíos constantes».

«Soy trabajadora, entonces para mí era raro estar en mi casa y que me pagaran un sueldo, pero también entendía que no había posibilidad de tener más proyectos en estos momentos», afirmó la actriz.

Para cerrar, señaló que «crecí en dos años un montón, tanto profesional como personalmente. Además, cuando pasé por momentos súper difíciles a nivel personal, fueron increíbles conmigo, cuando apenas me separé, me dijeron ‘¿qué hacemos, qué quieres decir?».