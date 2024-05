Miguelito rompe el silencio tras polémico paso por Tierra Brava: «La gente sacó sus conclusiones»

A pesar de que Tierra Brava terminó hace un par de semanas, sus participantes siguen en la noticia. Y sin duda que Miguelito se robó todas las miradas, esto debido a la gran cantidad de polémicas que protagonizó durante su estadía.

Hay que recordar que el ex ‘Morandé con Compañía’ se llenó de críticas por el comportamiento que tuvo con sus compañeras de encierro, en especial con Fran Undurraga, a quien le dio un beso en la boca sin su consentimiento.

Es en este contexto que recientemente, Miguelito conversó con Página 7 sobre cómo fue su paso por el programa y si acaso le gustaría volver a participar en un reality de este estilo.

«Fue una experiencia muy bonita y linda, independientemente de que, si bien es cierto, el reality es editado, pero adentro lo pasé bien», comenzó señalando.

Siguiendo por esta línea, Miguelito indicó que «Tuve días malos, como todo en la vida, y también muy buenos, pero fue una experiencia que volvería a repetir, pero en un formato con competencias».

Y si acaso volvería a participar de un reality, no dudó en contestar. «Me encanta, pero no sé si me hallaría en un reality que sea solo de convivencia, porque la parte de convivencia es fuerte, pues el 95% no sale al aire, y solo el 5% de lo que se graba 24/7 sale al aire».

Las críticas que recibió Miguelito

Por otro lado, Miguelito habló de las constantes críticas que le llegaron en redes sociales. «Obviamente, como es televisión, siempre van a poner cosas que generen controversias, que llamen la atención, de eso se trata el reality, no muestran todo, pero mi balance es súper positivo».

«Solo yo sé y los que estábamos adentro cómo era la cosa realmente, la gente sacó sus conclusiones por lo que se ve en pantalla, pero es un programa de una hora y media», continuó,

Cerrando el tema, mencionó que la experiencia «me encantó, porque los desafíos a mí me gustan, aparte fui la primera persona de talla baja que estuvo en un reality. Además, coseché muy buenas amistades, eso es lo que más agradezco del reality».