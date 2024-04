«Es tan pésimo que te doy un sí»: Ex Morandé con Compañía sorprendió con aparición en Got Talent Chile

Por estos días, Got Talent Chile sigue en medio de las presentaciones de los participantes que buscan quedarse con un cupo en el programa de talentos. Es en este contexto que durante la jornada de este domingo, el jurado debió evaluar un curioso espectáculo.

Resulta que se subió al escenario del espacio de Chilevisión, un recordado ex Morandé con Compañía, para mostrar un show por el que se hizo conocido hace varios años y que intentó revivir en el último capítulo.

Estamos hablando de Gonzalo Salazar, quien llegó a Got Talent Chile, asegurando que cantaría y bailaría. Lo que no sabía el jurado, es que él era imitador de Peter la Anguila, por lo que pasó a hacer los mismos movimientos del personaje que se hizo viral en 2013.

Al finalizar su show, al ex Morandé con Compañía, no se le ocurrió nada mejor que sacarse la polera y lanzársela al público, dejando aún más impactados a los jueces del espacio.

¿Qué dijeron los jurados de Got Talent Chile?

Luego de este particular espectáculo, Diana Bolocco resultó ser la primera en evaluarlo. «Sabes que tengo tantas ideas en la cabeza. Me hiciste disfrutar a concho, y parece que no soy la única. Me reí muchísimo, aunque no sé si era la intención de tu show, pero no importa», comenzó señalando.

Tras esto, el ex Morandé con Compañía le preguntó: «¿Tú conoces a Peter la Anguila?», agregando que «bueno, lo tienes aquí de frente». Momento en el que aprovechó de sacarse el resto de ropa que tenía, hasta quedar en bóxer.

Cuando llegó el turno de Pancho Reyes, el actor señaló que «cantas pésimo, bailas pésimo, pero tienes una personalidad increíble y eso es muy entretenido y eso nos saca de nuestras rutinas. Es muy difícil calificar tu espectáculo porque es pésimo, y es tan pésimo que te doy un sí».

Para cerrar, Leonor Varela le dijo: «Lo pasé tan bien, me reí un montón, pero no sé para dónde va. Y como no hay un talento para desarrollar, desgraciadamente te voy a dar un no».

Hay que mencionar que a pesar de las carcajadas que sacó al público y al jurado, Gonzalo Salazar no logró avanzar a la siguiente etapa de Got Talent Chile.