Cuentan inéditos detalles de pelea entre Pamela Díaz y Oriana Marzoli en ¿Ganar o Servir?

En las últimas horas, comenzó a circular el rumor de que una fuerte pelea habría ocurrido al interior de ¿Ganar o Servir?, protagonizada por Oriana Marzoli y Pamela Díaz, a quien todavía no confirman, pero que al parecer ingresó hace algunos días.

De acuerdo a las primeras informaciones, la discusión subió a tal nivel que La Fiera habría golpeado a la española, quien exigió la expulsión de su compañera, amenazando incluso con renunciar al reality de Canal 13.

Es en este contexto que, durante las últimas horas, Hugo Valencia relató en Zona de Estrellas, los detalles de lo que realmente ocurrió con la pelea entre las polémicas chiquillas.

¿Qué pasó con la pelea de Oriana Marzoli y Pamela Díaz?

«Yo empiezo a tomar contacto con mis fuentes al interior del reality, gente que está en Chile y en Perú, y frente a la pregunta de si es cierto que hubo una pelea entre Oriana Marzoli y Pamela Díaz, ambas fuentes me entregan la misma respuesta», comenzó relatando el periodista.

Siguiendo por esta línea, agregó que «¿es verdad que hubo un conflicto entre las dos de alto calibre? Sí, es verdad. Me confirman ambas fuentes de que existió un conflicto. Mi siguiente pregunta tiene que ver con si es cierto que este conflicto terminó a los golpes (…) y ambas fuentes me dicen que es falso, que no hubo agresión física».

Junto con mencionar que «más si existió un cruce de proporciones (…) ¿Es cierto que Oriana solicitó la expulsión de Pamela? Sí, es verdad, Oriana pidió la expulsión de Pamela Díaz. Más me agregan que ‘Oriana en este caso exageró una situación'».

La inesperada salida en ¿Ganar o Servir?

Tras esto, el panelista del programa de Zona Latina confirmó que la española ya no está al interior el encierro. «Hoy puedo confirmar dos cosas, la primera es que Oriana y Pamela no están juntas en la casa de ‘¿Ganar o Servir?’. Pamela Díaz sigue en el reality (…) y quien ha salido del encierro, es Oriana Marzoli».

«Esto se debe a que Oriana habría presentado un cuadro de salud que la tiene hoy día imposibilitada de continuar con las actividades propias del reality. (…) No es un cuadro de salud grave, si la tiene fuera de la casa, con Pamela adentro y ninguna de las dos en carácter de expulsada», afirmó.

Frente a la pregunta de Mario Velasco de si «¿Sería un cuadro de salud qué tiene que ver con esta pelea?», Hugo Valencia respondió que «lo que yo tengo entendido, porque no sé el diagnóstico, es que después del conflicto, de este cruce importante (…) a ellas las separan, como se suele hacer, y Oriana no vuelve más al reality. Y la explicación es que está atravesando un cuadro de cuidado en cuanto a salud».