Conocido humorista de Los Atletas de la Risa confiesa que lo llamaron para ¿Ganar o Servir?

No cabe duda que ¿Ganar o Servir?, se convirtió en el programa del momento, llevándose gran parte de la pauta farandulera. Es en este contexto que, un comediante recientemente dio a conocer que lo tentaron para sumarse al encierro.

Estamos hablando ni más ni menos que de Patricio Mejías, más conocido como Pato, de Los Atletas de la Risa, quien se confesó en ‘Todo va a estar bien’ junto a Eduardo de la Iglesia. «Me impactó cuando recibí el llamado», comenzó relatando.

Siguiendo por esta línea, el humorista afirmó en el programa de Vía X que desde la producción de ¿Ganar o Servir?: «Me dijeron ‘cumples con todas las cosas que nosotros necesitamos para un personaje’», además de señalar que «ellos querían a alguien más chistoso, que hiciera reír, y que le diera otro tono al reality».

Y aunque en un principio, podría sonar más que tentador el llamado, a final «pensé en mis compañeros», considerando que con Los Atletas de la Risa «teníamos todo abril, mayo, y parte de julio, copado con shows ¿Cómo los iba a dejar solos? No puedo».

Este es el motivo por el que Pato dijo que no a ¿Ganar o Servir?

«Además, es un arma de doble filo, hasta el momento soy el ‘Pato’ de Los Atletas de la Risa, y la gente me tiene cariño», explicó Pato sobre otro de los motivos para decir que no. «Si voy a un reality y me pongo pesado, me puede jugar en contra».

Junto con esto, reveló que hasta alcanzó a recibir una oferta desde el reality. «La productora me dijo: ‘ven (al canal), y si hacemos match, lo vemos'». De todas formas, desde su familia tampoco estaban muy de acuerdo con que ingresara: «Les encontré razón», ya que «yo no estoy para eso».

«Hice una trayectoria aquí, es como si me fuera del país» mencionando que «tengo al ‘Guatón’ (Juan Carlos Donoso) y al ‘Chino’ (Roberto Saldías), y ellos dependen de mí, así como yo dependo de ellos», cerró.