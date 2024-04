«Soy una persona que habla lo que siente»: Daniela Aránguiz se confiesa en su regreso a la TV

Este lunes se vivió el debut de Daniela Aránguiz en ‘Sígueme’, donde llegó como panelista estable tras la renuncia de Kenita Larraín. Es en este contexto que, la influencer se refirió a los motivos que la llevaron a sumarse al programa.

Conversando con Página 7, señaló que «la verdad es que no había estado de panelista por mucho tiempo debido al reality (‘Tierra Brava’), así que siempre extrañé trabajar», además de agregar: «A mí siempre me han gustado las comunicaciones, y este tipo de programa, que es de espectáculo y farándula, se me hace súper cómodo».

Por otro lado, Daniela Aránguiz comentó sobre sus nuevos compañeros en el espacio de TV+, afirmando que «En el panel tengo una gran amiga, que es Cecilia Gutiérrez, así que me siento súper cuidada», junto con destacar el cariño y buena recepción que tuvo por parte del equipo.

«Me sentí súper bien con el recibimiento, sacándose todas las dudas que necesitaban y espero que hayan quedado conformes. Me gustan los nuevos proyectos y desafíos, así que estoy muy contenta, han sido muy amorosos conmigo», continuó.

¿Cómo será la participación de Daniela Aránguiz en Sígueme?

Tras esto, es que la chiquilla aprovechó de adelantar lo que podremos ver de ella en Sígueme. «Van a ver lo mismo que has visto toda la vida, o sea, soy una persona que habla lo que siente, que siempre va con la verdad por delante, medio impulsiva, contestadora y un poquito rebelde».

Hay que recordar que Daniela Aránguiz viene saliendo de su paso por Tierra Brava, el que marcó su debut en el formato reality show. Junto con esto, se debe mencionar que previo a su paso por el programa de Canal 13, participó como panelista de Zona de Estrellas, donde protagonizó más de una polémica.