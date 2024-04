Filtran que polémica chiquilla estaría coqueteando de lo lindo con Luis Mateucci en ¿Ganar o Servir?

Hace unas semanas comenzaron las grabaciones de ¿Ganar o Servir?, el nuevo reality de Canal 13, por lo que ya se conocen los primeros detalles, como que una de las participantes ya le puso el ojo a Luis Mateucci y andaría de lo más interesada en él.

Y la encargada de contar este cahuín es ni más ni menos que Daniela Aránguiz, polola del argentino, quien reveló en ‘Sígueme’ que según sus fuentes, al interior del programa de telerrealidad, Fran Maira andaría vuelta loca por su amorcito.

«Yo ya sé que algunas le han tirado como sus cositas. Le han servido con más ganas. Como la Fran Maira», comenzó relatando al ser consultada por cómo está su pareja, aprovechando de comentar que «sé que ahí no hay chance».

De acuerdo a la teoría de la propia Daniela Aránguiz, está segura de que Luis Mateucci se ha portado bien al interior de ‘¿Ganar o Servir?’, pues ella viajará a Perú el próximo 21 de abril a verlo disputar la final de ‘Tierra Brava’ contra Fabio Agostini.

Pero de todas formas, la nueva panelista del programa de TV+ advirtió que en caso de que el argentino vuelva a ponerse coqueto en alguna de sus compañeras de encierro, en esta ocasión no lo perdonará y terminará la relación.

Fran Maira y su interés por Luis Mateucci

Cuando se anunció su llegada a ¿Ganar o Servir?, Fran Maira reveló que «me gustaría tener algún tipo de romance, estoy soltera. Soy bisexual, me gustan las mujeres y los hombres. Me gusta mucho la masculinidad, me gustan más los hombres, pero me atraen más sexualmente las mujeres y también estaría abierta a estar con una mujer».

Es más, la chiquilla aclaró que «de los que voy a tener de compañeros, Luis es físicamente de todo mi gusto. Si no hay más tipos ricos, puede ser con alguna chiquilla. Camila Recabarren es una que me parece súper atractiva».