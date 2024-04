Miguelito reflexiona de sobre las críticas luego de Tierra Brava: «Quizás salí trasquilado»

Si bien Tierra Brava llega a su fin este domingo 21 de abril, varios participantes siguen generando de que hablar por lo ocurrido en el encierro. Uno de ellos ha sido, Miguelito quién ha vuelto a hablar sobre las acusaciones y polémicas.

Durante una entrevista para el programa de Youtube «Es la hora de tu Podcast», el comediante reflexionó nuevamente respecto a las críticas. Esto ya que su pasó por el encierro en Perú lo posicionó como uno de los personajes más criticados del reality de Canal 13.

Miguelito habla de las críticas

Durante su entrevistas en el podcast de Youtube conducido por Willy Sabor, el ex Morandé con Compañía se refirió a lo ocurrido durante y depúes del reality. Recordando que fue flanco de diferentes comentarios por su comportamiento con algunas compañeras dentro del encierro.

«Jamás me pasé rollos con ninguna, si fuera así, yo no sería amigo de Guarén, la Daniela Castro, la Shirley Arica», se defendió Miguelito en primer lugar.

El humorista también acusó que se generaron varios entendidos debido a la edición que presentaba el canal a la audiencia. Señalando que la versión que veían los televidentes pudo afectar su imagen, ignorando varios momentos.

De este modo sugiriendo que no se mostraba fielmente lo que fue su experiencia. «Quizás salí trasquilado por el tema de la edición, a la gente no le gustó porque ellos no estuvieron 24/7 adentro», comentó.

«Había cosas peores que pasaban adentro, así que no le den tanto color», señaló además. Sin embargo, no pudo entrar en detalles al respecto debido a que podía pasar a llevar parte de su contrato con Canal 13.

Miguelito ha hablado varias veces al respecto tras salir del encierro. Esto con el fin de entregar su versión de lo ocurrido y que el publico no se quede con lo visto exclusivamente en Tierra Brava.