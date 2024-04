Mejor amigo de Fabio Agostini se suma a ¿Ganar o Servir?: «También me quiero comer al mundo»

Este 21 de abril comienza ¿Ganar o Servir?, por lo mismo que Canal 13 ya está confirmando a sus últimos participantes y hace tan solo unos minutos se dio a conocer que un nuevo chiquillo se sumará al reality.

Nos referimos a Austin Palao, galán peruano conocido como el mejor amigo del participante de ‘Tierra Brava’, Fabio Agostini. «Es mi hermano, es de mi círculo más cercano. Fue de las primeras personas, junto con su hermano Bruno, en empatizar muy bien conmigo. Nos íbamos de fiesta y de viaje muchas veces, nos hemos aconsejado, escuchado. Me he ido a Canarias a pasar Navidad y Año Nuevo con su familia incluso, tenemos una relación como de hermanos».

Y tal como el español, Austin tiene una rutina de ejercicios muy intensa, lo que sin duda lo ayudará en ‘¿Ganar o Servir?’. «No hay día que no vaya al gimnasio, es algo tan natural en mí como levantarme y tomarme un café. Aunque hace mucho que no hago competencias como tal, siempre estoy en ritmo y es cosa que me acople. Porque cuando yo entro a un formato de este tipo, mi intención siempre es ganarlo».

Qué esperamos de su paso por ¿Ganar o Servir?

Por otro lado, sobre su personalidad, se confiesa mañoso con sus espacios personales. «Para mí mi espacio es algo muy sagrado. Si yo muevo algo, quiero que se quede ahí, que nadie me lo toque. Soy demasiado territorial», adelanta sobre su estadía en el reality.

Y aunque dice tener una personalidad más serena que Fabio, el peruano indica que eso no lo hace menos interesante como participante. «Yo no soy conflictivo, lo que no quita que si alguien se pasa de listo lo voy a poner en su sitio en una, sea quien sea. Yo también me quiero comer al mundo, pero tengo mi forma. Él tendrá la suya».

Por su amistad con el español, Austin se hizo cercano a Pamela Díaz, quien incluso le dio algunos consejos antes de ingresar al reality. «Pamela me cae muy, muy bien, es súper buena onda, súper chévere. Fui a Chile para el cumpleaños de Fabio y ella se portó excelente conmigo, me dijo las cosas que le gustan al público chileno y me dio consejos, que me muestre tal cual yo soy».

Reconocido en Perú como todo un conquistador, Austin tiene varias exnovias, de las cuales las dos últimas son chicas de la televisión. Pero a ‘¿Ganar o Servir?’, ingresará soltero, y de sus futuras compañeras de encierro dice solo conocer de antemano a Gala Caldirola, con quien coincidió en una campaña publicitaria en Brasil.

«Ella me cayó muy bien cuando trabajamos juntos. Personalmente no me considero enamoradizo, porque no es que me enamore así nomás, pero nunca he tenido problemas para gustarle a las chicas o que yo guste de ellas. Conmigo siempre se da natural, nada forzado, nunca lo estoy buscando, si veo algo forzado como que me alejo. Me imagino que dentro del reality debe haber chicas muy, muy lindas, y vamos a ver qué se suscita. Yo creo que se me van a abrir todas las posibilidades», indica Austin.