Estos son los finalistas de Tierra Brava: ¿Cuándo y dónde es la gran final?

La noche de este jueves se estrenó un nuevo capítulo de Tierra Brava, en el que se definió a los finalistas que se enfrentarán este domingo 21 de abril por llevarse el millonario premio en una competencia final que sin duda estará más que peleada.

Para comenzar, Shirley Arica y Fabio Agostini se enfrentaron en el primer duelo, donde el español ganó con facilidad, gracias a que su compañera se equivocó en una parte y luego el cansancio la hizo detenerse a tomar aire, perdiendo aún más distancia.

Tras su triunfo, Fabio señaló que «no voy a permitir que nadie me gane. Estoy con la mirada del tigre, como Rocky Balboa. Estoy muy feliz de haber llegado donde estoy, pero para mí llegar segundo es llegar último. Soy muy competitivo. La promesa que me hice y lo que hago cada vez que me propongo algo es ser el primero, y si me tengo que romper una pierna, lo haré para no permitir que otro gane».

Posteriormente, Nico Solabarrieta y Luis Mateucci se la jugaron en la segunda semifinal de Tierra Brava, la cual estuvo más peleada, pero que tras un evidente cansancio, el chileno no pudo terminarla y al final decidió ver como su compañero se llevaba el triunfo.

«Estoy orgulloso de haberle ganado a un exfutbolista. Cuando nadie apuesta por mí, ni yo, saco todo de mí y termino con la victoria. Se lo quiero dedicar a la Dany, puedo volver a la casa, me va a devolver las llaves. Esta fue una final anticipada y este fue un reality especial para mí», señaló el argentino.

Los finalistas de Tierra Brava

De esta forma es que Fabio Agostini y Luis Mateucci se convirtieron en los flamantes finalistas de Tierra Brava, por lo que tuvieron un último encuentro en la casa-hacienda, cruzando algunas palabras.

«¡Langostino, se te vino la noche!», le dijo Luis al español, y ambos se abrazaron. «Te voy a romper en la final. Esta final sí me gusta, duelo de capitanes», respondió Agostini. Para cerrar su estadía, ambos finalistas se vistieron, armaron sus maletas, apagaron la luz de la casa y salieron de la hacienda.

«¡Chao ‘Tierra Brava’!», gritaron mientras caminaban rumbo a la gran final que se llevará a cabo este domingo, en vivo y en directo, desde las 21:00 horas.