Encontró producto femenino en el auto de su novio: Las sospechas fueron muchas y se separó

A través de TikTok, una usuaria se volvió viral al compartir el registro de un objeto que encontró en el auto de su novio. La chiquilla quedó sorprendida cuando al subirse a su auto, encontró un frasco de aceite para el cabello de mujer. A raíz de esto, la muchacha la llevó inmediatamente a pensar lo peor: una posible infidelidad.

En el registro, que por cierto acumuló millones de visitas, se ve a Tatiana mostrando el frasco y grabando directamente a su novio, quien no puede esconder sus nervios y argumenta a su favor diciendo que trabaja como conductor de una aplicación y que este producto se le debió haber quedado a algún pasajero. Ante la persistencia de la joven para que le dijera la verdad, el novio recordó la vez que había encontrado otro objeto de mujer. Esto prendió más los fuegos y causó aún más dudas. «¿Qué quieres que le haga? El otro día había una colita de pelo también», se defendió el muchacho, que se notaba cada vez más inquieto.

La publicación, que cada vez agarró más vuelo y dejo la escoba en la plataforma de entretención, cuenta con muchos comentarios de apoyo a la joven. Incluso, varios usuarios resaltaron la peculiaridad de la situación y manifestaron su escepticismo ante la explicación dada por el novio, según consignó Infobae.

El final de la historia

Esto no termina aquí, ya que a los días le preguntaron si seguía con el novio, a lo que respondió que no, pero aclaró que su quiebre amoroso no se debió a ese acto en particular.

El viral video obtuvo más de 2.5 millones de reproducciones en TikTok y alcanzó más de 190 mil likes. Además, rápidamente los cibernautas se manifestaron y dejaron muchos comentarios.

“Nadie va a dejarlo con lo caro que está… o quiere que la descubras o se lo olvidaron jajajaja”, “Si se prende un pucho en esos momentos es porque está nervioso de que lo descubriste eh”, “Salí de ahí amiga, pero llévate el aceite”, “Está re contra nervioso, razón suficiente para que revises el celular”, “La gente en el Uber se sienta atrás… no es por echar leña al fuego…”, “Nunca se me ocurriría dejar un aceite”, “Se prendió un pucho, se puso nervioso”, fueron algunas de las reacciones.