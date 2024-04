«Detesto es que me hagan sentir vulnerable»: Naya Fácil revela grave episodio sufrido en España

Por estos días, Naya Fácil anda de vacaciones por Europa junto a su hermana, donde por un mes recorrerán varios países del viejo continente, partiendo por España, donde vivió una incómoda situación que dejó más que preocupados a sus seguidores.

Todo comenzó, luego de que subiera un mensaje a sus historias, revelando que «no tuvimos una noche muy buen hoy. Son las 3 de la mañana y no puedo dormir de los nervios. Si hay algo en la vida que detesto es que me hagan sentir vulnerable y hoy nos sentimos así. Fome venir a un lugar tan lejos de casa y que nos haya pasado lo que nos pasó».

Tras esto, Naya Fácil subió una serie de videos en Instagram, donde contó un poco de lo que vivieron. «No puedo hablar mucho, pero igual les voy a contar más o menos. Yo sé que harta gente preocupó y muchas gracias por eso. Tampoco pasamos momentos muy agradables. Ayer en la tarde nos pasó algo. Yo me vengo de Chile a España a recorrer Europa para estar tranquila, y nos pasó algo más o menos grave».

La radical decisión de Naya Fácil en sus vacaciones

Frente a la difícil situación que pasaron, es que la influencer tomó una radical decisión. «No puedo hablar nada pero lo único que voy a decir es que voy a tener que subir mis historias desfasadas, nos pasó algo más o menos muy grave».

«Llegando a Chile yo les voy a contar de qué se trata esto porque yo todavía estoy acá. Vivimos momentos súper heavy nosotros», continuó Naya Fácil, aprovechando de aclarar a sus fanáticos que «estamos bien».

«Me vine tan lejos pa’ pasarlo bien y nos pasó la media hueá. Allá en Chile les cuento. Tengo mucha rabia, ustedes no se imaginan. Tengo muchos sentimientos encontrados entre rabia, pena, de todo un poco. Toda mi vida, de tener que andar así ahora, poco menos que oculta. Acá, en España» señaló.

Siguiendo por esta línea, Naya Fácil agregó que «lo único que puedo decir que si las personas involucradas están viendo esto, que yo estoy más firme que nunca, estamos más firme que nunca».

Además de asegurar: «Nadie ni nada va a arruinar este tremendo viaje, donde nos vinimos a relajar. Sí, ayer estuve mal en la tarde-noche por todo lo que nos había pasado, pero no nos van a arruinar el viaje. Vamos a seguir pasándola chancho».

Por último, la chiquilla escribió un mensaje, dando por cerrado el tema. «Estoy chata de que me vean como polla. Si me quieren ver vía, me van a conocer vía. Yo no le tengo miedo a nada ni a nadie. Sólo que me dio lata lo que nos pasó ayer. Estoy tan lejos para que me hue… acá mismo en Europa».