De impacto: ¿Ganar o Servir? Comienza con inesperada primera eliminación

Tras la esperada final de ‘Tierra Brava’, este domingo se vivió el estreno de ‘¿Ganar o Servir?’, el nuevo reality de Canal 13, que en sus primeras horas ya dejó la escoba, con duras pruebas, peleas e incluso un eliminado sorpresa.

El programa comenzó con Oriana Marzoli y Gala Caldirola, quienes llegaron al desierto en un parapente con motor. De inmediato, al verse, ambas discutieron por un incidente previo, donde supuestamente Gala le había advertido a Fran Maira que no se juntara con Oriana. «Eres mala y falsa. Yo pensaba sinceramente que habías madurado. No intentes ir de buenas si le has pedido a Fran que no me hable. Le has dicho que no fuese amiga mía porque la iban a funar en Chile».

Cuando llegaron todos los participantes, se cambiaron su ropa por túnicas de época para recorrer por el desierto un trayecto de 40 kilómetros, unos de señores, montando camellos, y otros de sirvientes, a pie, cargando baúles y dándole sombra a sus señores con un quitasol.

El sorpresivo nuevo eliminado de ¿Ganar o Servir?

En una de las paradas del trayecto, Coca Mendoza tuvo que contestar una llamada telefónica de una cabina en medio del desierto. Ahí se le comunicó que, tras su llegada al destino, tendrá la responsabilidad de eliminar a uno de sus compañeros de ¿Ganar o Servir?

Un rato después, los animadores le preguntaron su decisión a Coca. Tras unos minutos de tensión, este escogió al español Alejandro Pérez, quien con eso se convirtió en el primer eliminado del reality. «Lo siento. A los demás los conozco a todos, sé que eres un competidor fuerte, y como quiero llegar a la final, estratégicamente quedas eliminado», le dijo el ex Colo-Colo.

«Ha sido un auténtico placer compartir con todos, en poco tiempo les he cogido mucho cariño. Me voy feliz de tener la oportunidad de darme a conocer aquí, aunque haya sido muy breve», manifestó Alejandro tras la decisión, mientras las mujeres de la casa se despedían con tristeza.