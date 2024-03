¡Terremoto en Mega! Conocida periodista confirmó su renuncia con emotivo mensaje

Durante la jornada de este jueves, una querida periodista de Mega sorprendió a sus seguidores de Instagram al anunciar que tomó la decisión de renunciar al canal.

Estamos hablando de ni más ni menos que de la conductora del espacio matutino ‘Meganoticias, Oye!’, Francisca Gómez, quien afirmó que decidió dar un paso al costado de su programa, con el fin de priorizar una faceta muy importante en su vida.

«“Donde tu nadas, ella se ahoga”, le dijo el psiquiatra y psicólogo Carl Jung al escritor James Joyce cuando éste no entendía por qué su hija no lograba tener la vida plena que él esperaba», comenzó escribiendo a través de la red social de la camarita.

Siguiendo por esta línea, agregó que «La historia me la contó mi amiga del alma Jose cuando le confesé mi decisión de dejar uno de los proyectos profesionales que me ha hecho más feliz. Y la frase me quedó dando vueltas porque por más que a veces intentemos equilibrar lo que para muchos parece fácil, para otros puede ser verdaderamente imposible».

La salida de Francisca Gómez de Mega

«Hace unos días decidí dejar las madrugadas y enfocarme en lo que elegí poner como prioridad irrenunciable: mi familia de a dos que somos con mi Ali», aseguró Francisca Gómez como el motivo de su salida.

Además de mencionar que «estoy profundamente agradecida del equipo inmenso que conocí. Tantas cosas que aprendí de cada uno de ellos, gracias por la confianza que me dio Mega, gracias por las risas, las tonteras, los bostezos y la música, que tanto amo».

«Gracias a la comunidad linda que creamos en el programa, ¡a los madrugadores y madrugadoras! A quienes sintonizaban a las 5am todos los días para enviar mensajes bonitos y profundamente desinteresados. Llegar a ustedes me mantuvo firme y contenta, reafirmando mi pasión por comunicar» indicó.

Por último, Francisca Gómez señaló que «No hay renuncia que no venga con nuevas oportunidades. Sobre todo la de renunciar a las expectativas ajenas. Nos estamos viendo y escuchando por ahí, sin lugar a dudas».