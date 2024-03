Han transcurrido algunas semanas desde que se realizó el Festival de Viña 2024, donde el gran protagonista en el humor fue el comediante Luis Slimming.

Tras su rutina, el Monstruo le otorgó las gaviotas de oro y plata. Sin embargo, su show no estuvo exento de polémicas, ya que uno de los chistes sacó ronchas en otro colega.

Nos referimos a la talla que le realizó a Paul Vásquez, referente a su pasado con las drogas.

Donco, sobre el escenario señaló: «Un comediante clásico contó que se gastaba más de 800 mil pesos semanales en cocaína. Impresionante, porque si uno ve la rutina de este humorista en Viña, junto a su compañero El Indio, estas rutinas duraban una hora y media. Entonces, ¿en qué minuto lo hacía?».

A pesar de que comentó que tenía el previo permiso del Flaco, esto generó un intercambio de opiniones. Cabe destacar, que Paul ha manifestado su molestia tras la talla.

¿Qué dijo El Flaco?

Recientemente, el clásico humorista estuvo de invitado en el programa Todo va a estar bien, de Vía X. Y, obviamente le consultaron sobre el tema.

El bombero partió indicando que «Luis es un buen comediante. Sí, me molestó. Me molestó por la sencilla razón de que los tres menores no vivieron esa etapa oscura. Han pasado 21 años, entonces me molestó. Si él dice que no fue una apología a la droga, yo creo que sí hizo una apología de mi condición de drogadicto».

«A pesar de que han pasado 21 años, uno nunca deja de ser drogadicto. Yo siempre estoy caminando por la cornisa. Yo no sé lo que puede pasar mañana, una recaída», agregó.

Sin embargo, también se refirió a su paso por El Purgatorio.

«Él también me hizo mier en ese programa, ahí me masacraron. Ser drogadicto es una tragedia para una familia, entonces todo lo que pasó, terminar en la cárcel, todas esas cosas… yo soy el único autorizado de hablar y de hacer humor de eso», confesó.

¿Luis Slimming le pidió permiso a Paul Vásquez?

«Él nunca me habló de este chiste y que lo iba a hacer en Viña. Si ya había sido censurado en Olmué, que me pareció muy bien la producción de Olmué. Porque no es necesario. Él es bueno, tiene otros recursos… ¿Te imaginas hacer humor con tragedias que han vivido otros comediantes?», reveló.

A pesar de toda la polémica que se originó, el ex Dinamita Show dijo que «está todo bien».

Finalmente, precisó en uno de los datos que entregó Slimming: «Hizo la rutina con datos falsos. Nunca fueron 800 lucas. La información estuvo pésima. Era menos», entre risas.