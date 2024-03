Claudia Schmidt arremete contra famoso rostro televisivo que defendió a Naya Fácil

Los últimos días del Festival de Viña 2024, Naya Fácil y Botota Fox protagonizaron una polémica bastante grande. Esto debido a que, en una entrevista que realizaron junto a Pamela Díaz, la comediante comenzó a comportarse violentamente con la influencer.

Posteriormente, unos cuantos rostros de la farándula se han pronunciado sobre la abusiva actitud de la transformista y la Fiera. De hecho, una de las figuras que salió en defensa de la influencer fue Isa Fernández, animadora de programas como ‘Invasión’ o ‘Tigritos’.

Hecho que despertó las malas pulgas de Claudia Schmidt, quien rápidamente defendió al dúo de participantes de Tierra Brava.

¿Qué dijo Isa Fernández que molestó a Claudia Schmidt?

Según consigno Publimetro, la chiquilla no se guardó nada y reveló la firme opinión que tiene sobre todo el conflicto. No solo eso, también destacó que aquellas actitudes por parte del dúo de amigas no sería algo nuevo, y que se nota la envidia que una de ellas le tiene a la Embajadora del Festival de Viña 2024.

«No les dedicaría ni tiempo, ni pantalla, ni energía a estos personajes nefastos. Estoy hablando de Pamela (Díaz) y Botota (Fox)», declaró la presentadora.

Posteriormente, afirmó que piensa así de ellas debido a que «con ambas personas, con las cuales he trabajado en otros años, he tenido pésimas experiencias. Así que no es algo que me contaron».

En el mismo contexto aprovecho de dejarle las cosas claras a la transformista, a quien le dijo «Botota, bájate del pony, métete a rehabilitación, no sé».

«Se te nota en la cara la envidia que le tiene a Naya», añadió Isa Fernández sobre la comediante.

Sin embargo, el chisme no quedo allí. Esto debido a que recientemente la panelista uruguaya, Claudia Schmidt, reveló en «Zona de Estrellas» su postura sobre la defensa de la animadora a Naya Fácil.

¿Qué dijo Claudia Schmidt de Isa Fernández?

Primero que nada, la chiquilla empezó indicando que a la ex animadora nadie la recuerda, y que mucho menos la conocen. Además, destacó que «está tan ocupada esta chica (…) pero sale a la palestra para colgarse de Pamela Díaz, de Naya Fácil y Botota Fox».

«Juzgue usted, no tiene que tener ni un dedo de frente para darse cuenta lo que está buscando esta chica», lanzó con fiereza Schmidt. Posteriormente, cerró con que la chiquilla solo quería «colgarse de tres personas potentes y sumamente vigentes».