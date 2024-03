«No me voy de vacaciones»: Ex Gran Hermano Chile se va del país para comenzar una nueva aventura

Han pasado meses desde que finalizó el reality Gran Hermano, sin embargo sus participantes todavía están activos en la farándula nacional. Muchos de ellos se han mantenido en televisión, mientras que otros han tomado diferentes caminos.

Algunos han participado en Top Chef VIP, se han postulado como embajadores del Festival de Viña del Mar, se dedicaron a sus redes sociales, entre otros tantos proyectos.

Pero en este caso hablaremos de una exintegrante del reality de Chilevisión, quien tomó una importante decisión respecto a su futuro.

¿Qué ex Gran Hermano se va de Chile?

Nos referimos a Trinidad Cerda, la exchica reality anunció en su cuenta de Instagram que se marchará del país para iniciar una nueva aventura. Recordemos que la creadora de contenido estuvo recientemente en Top Chef VIP, programa culinario de Chilevisión.

En la fotografía que publicó también dejó un escrito, señalando que «no, no voy a encerrarme a un reality (por ahora). No, no me voy de vacaciones. Y no, tampoco sé qué es lo que me espera del otro lado».

«Decidí sacarme todo el peso y viajar con una pequeña mochila y mi computador para terminar mi libro. Aún así me tomé meses viajando por islas, pueblos y escuchando idiomas distintos en diferentes continentes», añadió.

Cabe recordar, que la Trini durante mucho tiempo viajó sola, por ende cuenta con una gran experiencia en este ámbito.

«Pocas veces en la vida me he sentido tan emocionada y excitada por algo, éste sin duda es el comienzo de un gran viaje. Una gran aventura sola conmigo, pero quiero que me acompañes , te voy a mostrar todo», explicó.

Finalmente, Cerda le envió especial mensaje a sus seres querido en la previa de su viaje. «De quienes no me alcancé a despedir, los quiero mucho y los llevo en el corazón en toda aventura, momento y descubrimiento. Volveré.. pero por ahora, me voy», indicó.