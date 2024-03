Maite Orsini responde tras filtración de momento privado: «Triste y doloroso espectáculo»

Durante las últimas horas, el portal de farándula Infama impactó al compartir unas fotografías en las que se ve a Maite Orsini junto a Jorge Valdivia en la Clínica Las Condes. De acuerdo a la información del medio, se encontraban en el sector de Ginecología y la diputada se veía claramente afectada.

Es a raíz de esta situación, es que diversos programas comenzaron a especular sobre los motivos de su visita al médico, esto a pesar de que se trataba de un momento privado e íntimo.

Por lo mismo es que la propia Maite Orsini decidió romper el silencio a través de su cuenta de Instagram, además de pedir respeto tanto para ella como para su pareja. Además de enviar un mensaje a todas las mujeres.

La defensa de Maite Orsini

«Hay miles de razones por las que una mujer va al ginecólogo, desde controles rutinarios hasta enfermedades que pueden ser difíciles y dolorosas. También hay miles de razones por las que tu pareja te acompañe a cualquier cita médica, algunas tan naturales como que simplemente te quiere y se preocupa por ti», comenzó escribiendo.

Siguiendo por esta línea, Maite Orsini señaló que «Especular públicamente sobre la salud ginecológica, sexual y reproductiva de una mujer es un triste y doloroso espectáculo en vísperas de una nueva conmemoración del Día Internacional de las Mujeres. Este 8M te quiero invitar a hacerte cargo de tu salud sexual y reproductiva, que nadie decida por ti. Con un poco de suerte no serás fotografiada en la consulta para generar conjeturas sobre tu intimidad».

«Aprovecho de decirle a todas: cuídense. El diagnóstico adecuado de endometriosis, reglas inhabilitantes no son normales, no normalices vivir con dolor, la detección temprana de cáncer de mama, de ovarios o de útero, la prevención del virus del papiloma humano, la criopreservación para elegir cuándo ser madre o ligamiento de trompas si ya sabes que no quieres serlo, evaluar ajustes de tus métodos anticonceptivos o simplemente mantener tus controles PAP al día son sólo algunas de las razones por las que deberías visitar a tu matrona o ginecólogo con regularidad» cerró.

Por último, compartió una fotografía con todos los medios que llevaron la noticia.