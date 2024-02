¡Puro amor! El romántico mensaje de cumpleaños de Jorge Valdivia para Maite Orsini

El exjugador de fútbol, Jorge «Mago» Valdivia, ha encendido las redes sociales al compartir un romántico mensaje de cumpleaños para su actual pareja, la diputada Maite Orsini. Este gesto ha causado una serie de comentarios, tanto de felicitaciones como de críticas en torno a su relación.

Recordemos que esta pareja inició su romance tras el divorcio definitivo de Valdivia con Daniela Aránguiz. Algo que sin dudas no quedó exento de polémica, ya que la separación de la ex Tierra Brava y el ex jugador fue controversial en su momento.

A pesar de esto último, actualmente a Aránguiz y Valdivia, se les puede ver libremente disfrutando en compañía de sus actuales parejas. Pues la ex Mekano, ha dejado en claro que se encuentra felizmente emparejada con el argentino, Luis Mateucci.

El mensaje de Jorge Valdivia

A pesar de que Jorge y Maite, en un comienzo negaron su romance en varias ocasiones, han optado por mostrar libremente su amor en las redes sociales y en eventos públicos. Esta revelación ha generado tanto felicitaciones como críticas por la forma en que manejaron inicialmente su relación.

A pesar de dichas críticas, la pareja no ha dejado de compartir momentos, desde que confirmaron la relación. De manera más reciente, Jorge no se contuvo y dedicó especiales palabras a Maite Orsini.

En su cuenta oficial de Instagram, el Mago compartió un tierno video que recopila momentos románticos junto a la diputada para celebrar su cumpleaños número 36. El mensaje que acompaña el video expresa el agradecimiento de Valdivia hacia Maite Orsini por acompañarlo en momentos difíciles y le desea un año lleno de éxitos y alegrías.

«Hoy es un día especial para ti, Maite. Quiero saludar a mi compañera y agradecerte por acompañarme en un momento difícil. Deseo que en este nuevo año que cumples esté lleno de éxitos, proyectos y alegrías. Eres muy especial para mí y puedo decir que a tu lado vivo uno de los mejores momentos de mi vida. ¡Feliz cumpleaños, te amo!«, expresó el «Mago».