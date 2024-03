La broma de Julio César Rodríguez que colmó la paciencia de Monserrat Álvarez

Durante la jornada de hoy, martes 26 de marzo, se vivió un engorroso momento en el matinal de Chilevisión, Contigo en la Mañana.

Cabe recordar, que los espacios matinales son los que más tiempo están en vivo, por lo que es común ver situaciones que se vuelven virales y generan cientos de reacciones.

En este contexto, los conductores del matinal, Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez fueron los protagonistas de la tensa situación.

¿Cuál fue el chiste que le lanzó JC Rodríguez a su colega?

En la mañana de hoy, los animadores estaban hablando sobre el caso de una conductora de la comuna de Renca. Dicha mujer comentó, que a pesar de la insistencia, todavía no ha recibido ninguna hora para renovar su licencia de conducir.

Ante este problema, la periodista de Chilevisión le comunicó cuáles son las horas disponibles a través de la página web.

La Monse comenzó diciendo que «la persona tiene que meterse a la página de su municipio, porque cada municipio tiene sistemas distintos. En Las Condes, por ejemplo, el día lunes se abre a las 10 de la mañana la agenda digital».

Sin embargo, en ese momento fue interrumpida por su compañero de labores.

«No hay nadie mirando de Las Condes, Monse», indicó el comunicador a modo de chiste.

A pesar de que la talla era para que se rieran, la comunicadora no se lo tomó de muy buena forma. «Que me has aportillado hoy, mejor habla tú no más», indicó mientras se agarraba la cara con la mano.

Pero, Julio Cesar Rodríguez no se quedó callado y se defendió diciendo «no, habla tú… es una broma no más, Monse».

«Estoy dando ejemplos para ayudar a la gente, da lo mismo el municipio», cerró Álvarez.

Broma de JC enojó a Monse pic.twitter.com/pJSnyjZGXb — Todo lo que pasa (@TodoPasaCL) March 26, 2024