Fabrizio Copano se defiende de las críticas por «supuesto» bajo rating de El Antídoto: «Recién está partiendo así que…»

Hace dos semanas, se estrenó la nueva apuesta de comedia de Mega, lo conduce Fabrizio Copano y lleva por nombre «El Antídoto». Con un formato tipo programa americano, hay monólogos, sketchs y se tratan temas de actualidad, siempre en modo de broma.

No obstante, los cibernautas en redes sociales no han quedado satisfechos con el desarrollo de los dos primeros capítulos, y al parecer, esperaban más del ex club de la comedia.

Asimismo, Copano habló de lo que comentan los usuarios, todo mediante la dinámica de la caja de preguntas y respuestas de Instagram.

Partieron preguntándole «¿Te preocupa el bajo rating?». A lo que al instante respondió que: «Estaríamos… si fuera verdad»,

«El primero nos fue increíble y el segundo OK. Es lo normal. Estamos recién partiendo y tenemos grandes sorpresas preparadas», comentó. Además, agregó que el rating comercial lo están viendo las marcas que son parte del auspicio del programa, aclarando que «hemos ganado las dos veces. Estamos sanitos».

El Antídoto: Un formato desconocido

En ese contexto, un cibernauta dejo su comentario, opinando que «es una excelente idea, pero creo que le falta un poco de ritmo. ¿Qué opinas?».

Fabrizio Copano acepto la opinión. Además, no titubeó en afirmar que «recién están partiendo, así que supongo que es normal», aseveró.

Siguiendo con las preguntas, otro seguidor escribió que: «Me encantó el ritmo frenético del primer capítulo y a mi pareja el más conversador del segundo. En fin, imposible gustar a todos».

Para cerrar, indicó «harta gente me comentó esto, estamos buscando un equilibrio. Hartos canales, compran un formato y lo hacen, acá estamos inventando algo de cero. Vamos lento porque vamos lejos».

No olvidemos que en Semana Santa, el programa será transmitido de manera extraordinaria el día jueves, con inicio a las 22:35, según consignó Publimetro.