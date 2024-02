Pareja de Sebastián Ramírez rompe el silencio tras agresión de ex Gran Hermano

En la jornada de ayer, Carabineros de Chile se llevó detenido a Sebastián Ramírez, exparticipante del reality Gran Hermano. El motivo de su arresto fue por ser acusado de agredir a su pareja, Catalina Gaete.

Recordemos que Carabineros llegó al lugar, luego que el conserje reportara que había una mujer pidiendo ayuda desde un departamento. Tras la llegada de los oficiales, la víctima les comentó que después de una discusión por celos, Ramírez la comenzó a agredir.

Según informó Radio ADN, Ramírez supuestamente agarró los brazos de Catalina y la golpeó en la frente con el mango de un escobillón. Ante estos hechos, carabineros procedió a arrestar al exparticipante de Gran Hermano.

Ante esta situación, Gaete explicó lo sucedido en su cuenta de Instagram, aclarando que Sebastián, previamente, había tenido otros episodios de violencia física y psicológica en su contra.

Las declaraciones de Catalina Gaete en redes sociales

La mujer comenzó declarando que «odio la revictimización, porque soy una mujer extremadamente fuerte, física y mentalmente. Me criaron como hierro, pero con el corazón más noble que existe en la tierra. Te creí todas tus mentiras al principio, pero después supe con el monstruo que trataba, empezaste con violencia psicológica y la física fue al final». Además, Gaete agregó que «quienes estaban a nuestro alrededor sabían de la relación tormentosa».

“Si yo soy la mala. ¿Por qué Carabineros sacó fotos al palo que me quebraste en la cabeza y te fuiste tú detenido y no yo? Si la violencia era equitativa ambas partes nos hubiésemos ido detenidos, porque el denunciante fue un tercero. ¡Tú conserje!”, concluyó.

Por otro lado, según consigna Publimetro con pantallazos de Catalina, que al parecer borró, la mujer seguirá hasta el final con las denuncias de violencia intrafamiliar.

«No quise seguir con esto por nuestras familias, psicópata mentiroso. Te cavaste tu propia tumba. El 5 de diciembre te denuncié la primera vez, y la retiré porque siempre causabas en mí culpabilidad. Ayer (miércoles) fue la segunda y última denuncia, que no voy a retirar y seguiré hasta el final», aclaró la pareja de Sebastián Ramírez.

«Te quise dejar mil veces y me buscabas una y otra vez. Te di oportunidades, aún así sabiendo de tus graves problemas psicológicos. Psicópata antisocial con rasgos narcisistas. Diagnosticado», agregó.

«Tú nunca ibas a asumir tu responsabilidad, por tu ego frágil. Me golpeaste a mi y a otras ex. Tengo sus testimonios en mis manos. Y fueron ellas quienes me contactaron para dar su versión. No te tengo miedo, lo sabes. ¿Quieres jugar con fuego? Yo te ayudaré a quemar», aseguró Gaete.

«No te tengo miedo mitómano. Soy hierro, por eso hiciste lo que quisiste conmigo, porque aguanto el dolor como nadie puede, pero ya no más», afirmó Catalina.