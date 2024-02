Nico Solabarrieta expuso que es lo peor que heredó de Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta

Es un hecho que Nicolás Solabarrieta es amado por las cámaras. Algo que no se debe solo a su carrera como futbolista, participante de Tierra Brava o por su reciente candidatura para ser Embajador del Festival de Viña del Mar 2024.

Su fama, en realidad, proviene desde su nacimiento, esto debido a que es el primer hijo de Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta. El nombre de sus padres lo siguen a dónde sea que vaya, y comúnmente termina respondiendo preguntas sobre ellos.

Algo que sucedió en el último capítulo del pódcast de Eva Gómez, donde la animadora le cuestionó si hay partes de su personalidad que sean plenamente heredadas de sus padres. En ese contexto el chiquillo hasta expuso los defectos de ellos.

¿Qué actitudes heredó de sus padres?

Antes de lanzar a sus padres al agua indicando sus defectos, se preocupó de decir actitudes positivas que tiene gracias a ellos. De hecho, primero señaló a Fernando Solabarrieta, indicando que «he rescatado la perseverancia, yo creo que es un hombre que siempre ha ido adelante».

En la misma, Nico Solabarrieta añadió orgulloso que «Se ha caído, algunas veces le ha ido mejor, otras peor, pero siempre sigue».

Posteriormente, le tocó hablar sobre su madre, Ivette Vergara. Se debe destacar que el chico reality aseguró tener una personalidad muy similar con ella.

«Yo creo que soy bien parecido a ella en varios aspectos, el ser súper de piel, ese contacto más cercano con la gente», mencionó con cariño. Luego agregó que «yo también creo que lo heredé de mi madre».

Los defectos que heredó de sus padres

En el mismo contexto de la entrevista, Nicolás Solabarrieta confesó que hay actitudes suyas, no muy buenas, que también aprendió de sus padres. No solo eso, también aseguró que es culpa de ellos que tenga cierto comportamiento.

El chiquillo le reveló a la animadora que el defecto que le molesta tener, por culpa de Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta, es «la impuntualidad, los dos son peores que yo».

De hecho, en la misma mencionó que «si quieren hacerle una entrevista a Fernando, díganle que es un día martes porque va a llegar el miércoles».

«Siempre llegan justos, si tienen que estar a las 5:30, salen a las 5:20, y van por la costanera volando», destacó el chico reality sobre sus padres.

«Eso estoy seguro que lo heredé (la impuntualidad) de ellos», confesó.

«No es que quiera ser impuntual, sino que pienso que puedo hacer más cosas dentro de un tiempo, y no puedo», afirmó avergonzado, aunque divertido, Nico Solabarrieta. Posteriormente, detalló que «tengo que decir que no a ciertas cosas, y no alcanzo».