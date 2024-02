La curiosa exigencia de Alejandro Sanz  a la producción del Festival de Viña 2024

Este domingo 25 de febrero inicia el festival latino más grande del mundo, y el encargado de abrir el telón es el español Alejandro Sanz. Quien, al igual que muchos artistas, entregó algunas exigencias a la producción respecto a su camerino.

Cabe mencionar que el cantante ha estado 4 veces sobre el emblemático escenario de la Quinta Vergara. Su última vez fue en 2016, de modo que ahora vuelve ocho años después con gran determinación de conquistar al monstruo nuevamente.

¿Cuál fue la exigencia de Alejandro Sanz a la producción del Festival de Viña?

La particular exigencia que tuvo Alejandro Sanz respecto a su camarín, fue que este tuviera telas negras y luz cálida. Así revelaron los animadores del Festival, María Luisa Godoy y Francisco Saavedra, según consignó Mega.

Si bien una petición particular, definitivamente no ha sido la más extraña o extrema. Cabe recordar que en la historia del festival han sido varios los artistas que han pedido cosas bastante curiosas durante su estadía en la Ciudad Jardín.

Recordando a algunos, está Luis Miguel, quien sin duda sorprendió a todos con sus curiosas exigencias. El sol de México pidió a la producción del Festival de Viña tener en su camarín 120 toallas blancas, además de que algunos ascensores fueran inhabilitados para que no se pudiera topar con nadie.

También cabe mencionar la extraña petición de Romeo Santos, pues el cantante pidió que su camarín contara con dos estatuas de león de oro de al menos un metro de alto, con el fin de que «resguardaran» el lugar.

Por último uno de los inolvidables fue Morrissey, ex integrante de The Smiths. Quien con una de sus peticiones provocó que la animadora de ese momento, Eva Gómez cambiar su look y retirara unas plumas de animal que llevaba.

Sus exigencias durante el Festival de Viña fueron que no hubiera nada de carne en su camarín o en su entorno. Agregando que tampoco quería ver a gente con ropa fabricada de animales.