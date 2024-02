«Incumplí mi trato»: Esta es la razón por la que Naya Fácil podría quedar fuera del nuevo reality de Canal 13

Naya Fácil ha estado en el foco público en este inicio de año. En solamente dos meses, a la influencer le ha pasado de todo, atravesando buenos y malos momentos.

Recordemos, que Naya fue asaltada dos veces, la detuvieron por pelear en un local nocturno y, por sobre todo, entregó un importante apoyo a los damnificados por los incendios forestales de la Región de Valparaíso. Además, comentó que estaba pensando tomar cierto rumbo en la política.

Actualmente, es candidata para ser la Embajadora del Festival de Viña 2024, y además fue confirmada como participante del nuevo reality de Canal 13.

En relación a este último punto, debido a un problema con la justicia podría quedar fuera de ¿Ganar o servir?.

¿Qué le pasó a Naya Fácil?

En sus redes sociales, la creadora de contenido comentó que quebrantó su sentencia por ultraje de objetos y lugares de culto. Específicamente, en una iglesia de Caldera.

Cabe recordar, que hace algunos días, la influencer informó que reabrieron su causa judicial en Caldera.

«Tengo claro que a mí me dejaron un tiempo limitado de no meterme en ningún problema, porque si yo lo hacía, me reabrían la causa«, comentó

«Brunilda (alcaldesa de Caldera) tenía razón. Mi suspensión terminaba el 22 de marzo. O sea, se me juntaron todas las causas y se me reabrió», agregó, recientemente.

«Mi abogada me acaba de enviar un correo y me dijo: ‘Prepara una buena defensa’», indicó.

Entonces, según aclaró Naya, en caso de no apelar a la causa, el próximo lunes 4 de marzo tendría que presentarse ante la justicia.

En esa ocasión, la influencer podría quedar con arraigo nacional. Por lo tanto, quedaría fuera del realitu ¿Ganar o srvir?, ya que se grabará en Perú.

«No sé qué va a pasar, porque incumplí mi trato que tenía con la justicia y ni sabía», cerró.