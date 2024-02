Hasta con beso incluido: Millaray Viera revela en video su cercanía con famoso actor de Hollywood

Millaray Viera, reconocida animadora chilena, dejó de trabajar en Chilevisión a finales del 2022. Sin embargo, ello solo impulso su carrera en el extranjero, pues actualmente se encuentra participando en increíbles proyectos de Barcelona, España.

De hecho, en este momento se encuentra trabajando en una prestigiosa campaña para una marca de perfumes. No solo eso, dichas instancias le han permitido mostrar más de su personalidad energética, y compartir con grandes estrellas internacionales. Entre ellas, dos codiciados galanes españoles.

La chiquilla no ha dudado en mostrar algunos de los icónicos momentos que ha vivido en el extranjero. Incluso, en una de sus últimas publicaciones de Instagram, la muestran junto a rostros famosos a nivel mundial.

Entre ellos se debe destacar el video con un famoso, y muy querido, actor de Hollywood. Quien afirmó ser su amigo y quererla bastante. Es más, en el metraje, incluso le dio un tierno beso en la frente para confirmar sus palabras.

¿Quién es el íntimo amigo de Millaray Viera?

La presentadora subió una serie de fotografías y videos que hizo durante su último rodaje. Junto a estos añadió que «seguimos en Barcelona. Gracias vida por regalarme estos amigos que me alegran la vida y este trabajo soñado, que además me permite volver a España una y otra vez, hasta que me quede aquí para siempre».

Fue a través de esa publicación que la chiquilla expuso su cercanía con Antonio Banderas, con quien trabaja en su línea de perfumes.

«Una señora me escribió: ‘No es tu amigo, supéralo. Con suerte te conoce’», comentó Millaray Viera frente al querido actor. Quien de inmediato dejó claro su cariño por ella.

«Es mi amiga, muy amiga, es amiguísima», empezó a decir con cariño Antonio Banderas. En la misma añadió que «es insoportablemente buena amiga mía».

Las tiernas palabras del español fueron selladas con un tierno beso en la cabeza.