Yamila Reyna cuenta la firme sobre su situación sentimental a un año de su quiebre con Diego Sánchez

Yamila Reyna, la destacada comediante y animadora argentina, decidió compartir algunos aspectos de su vida sentimental. Despejando los rumores que la han vinculado con diversos rostros televisivos tras su separación del futbolista Diego Sánchez.

Recordemos que las últimas semanas no han sido fáciles para la comediante, ya que se vio envuelta en una controversia después de realizar un comentario que, aunque pretendía ser una broma, no fue bien recibido por el público. El desubicado comentario hacia Priscila Vargas generó críticas en redes sociales y afectó la imagen de la animadora.

A pesar de lo anterior, Reyna decidió tomar un descanso de las críticas y participó en el programa de Mauricio Pinilla en YouTube. En una entrevista relajada, abordó diversos aspectos de su vida personal y profesional, incluyendo detalles sobre su situación sentimental.

Yamila Reyna en el amor

Durante los meses posteriores a su quiebre definitivo con el futbolista Diego Sánchez, la animadora se ha visto rodeada de persistentes rumores sobre posibles romances. Involucrandola con distintas figuras de la televisión chilena, como: Benjamín Vicuña, Roberto Cox y Jean Philippe Cretton.

Hablando con Mauricio Pinilla en el programa Fuera del área, la trasandina contó la firme respecto a su vida amorosa. Cabe mencionar que su última relación tenía planes de matrimonio pero se vio finalizada tras la infidelidad del futbolista.

Luego de que Pinilla le consultara por su corazón, la animadora se mostró algo reacia a la pregunta pero aún así tomándola con humor. Ante esto el ex futbolista no dudó en señalar que no profundizar al respecto, pero ella de todas formas entregó una respuesta concisa.

“Estoy bien, estoy en un momento de plenitud”, confesó tranquila en primer lugar. “Es una palabra que la añoro, y la extraño cuando no la siento. Creo que a medida que pasan los años, la vida nos va golpeando, esa sensación de plenitud, de despertar y sentirte en paz, de estar feliz con la vida que tenés, es tan difícil y hoy la siento”, complementó.

Posteriormente señaló que es feliz pensando en que su familia está en una buena situación, que ella tiene un trabajo que ama y que tiene salud. Y si bien agradece todo eso, no descarta encontrar una pareja pero que no es su prioridad.

“Obviamente me gustaría que llegase mi compañero de vida, pero no estoy buscándolo”, aseguró.