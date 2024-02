Este es el importante rol que tendrá Pamela Díaz en el Festival de Viña 2024

Este domingo comienza el Festival de Viña del Mar 2024, y Pamela Díaz tendrá destacado papel entorno al evento.

La ex Tierra Brava aparecerá en tres importantes canales de televisión, y además utilizará la época del certamen para realizar proyecto

La exchica reality partirá siendo invitada de Noche Cero Especial, programa que se emitirá por TVN y Canal 13 este 23 y 24 de febrero.

Pamela Díaz en Chilevisión

La modelo también se incorporará al panel del matinal de Chilevisión desde este lunes 26 de febrero. Y, su misión será comentar y entregar análisis de la edición 63° del festival en compañía de los animadores Julio César Rodríguez, Monserrat Álvarez y Roberto Cox.

Según detalló a TiempoX, Díaz señaló que «solo sé que lo voy a pasar increíble. Para mí es una rica experiencia volver al canal donde yo más me siento cómoda, donde lo paso bien, donde trabajé varios años en el matinal».

«Es un equipo que conozco hace mucho tiempo, así que me encanta la idea de volver, de disfrutar y que me dejen ser, que es lo principal», agregó.

Su relación con los animadores

En Contigo en la Mañana, Pamela compartirá de forma distendida junto a los tres conductores, y en el mencionado medio habló sobre su relación con Monse.

«La Monse es una persona con la que tenía ganas de trabajar. Creo que la única vez que pude comunicarme bien con ella, fue cuando una vez la entrevisté para una marca. Y me maté de la risa», comenzó señalando.

«Creo que tiene una parte lúdica que todavía no saca tan a flor de piel, porque obviamente está haciendo un matinal y tampoco hay espacio para ser tan lúdica. Pero me parece una persona inteligente, dinámica, atrevida y creo que con ella puedo funcionar bastante bien», agregó.

Por otro lado, indicó que no ha compartido plató junto a Roberto Cox, pero dijo que «hay una cosa que se formó, una química especial o, por lo menos yo lo sentí así, el día que hicimos el ‘Sin Editar’, que fue muy divertido. Ahí vieron a un Roberto Cox que es tal cual como es en su intimidad. Yo disfruté muchísimo ese capítulo».

Por último, comentó que con JC tiene más confianza porque han trabajado en otras ocasiones e indicó que «él es una persona que me suma, que tengo clarísimo que con él voy potenciarme siempre en mi forma de ser yo, Pamela Díaz, como me gusta ser».

Pamela Díaz vuelve a la TV

Sin contar el reality por el que pasó, La Fiera se mantenido lejos de la televisión. Sin embargo, sigue vinculada a las comunicaciones.

Díaz es la conductora de «Sin Editar», programa de entrevista en su canal de YouTube. En él, conversa con diferentes personas del mundo del espectáculo, la música y redes sociales.

A pesar de que vuelve a la televisión con el Festival de Viña 2024, no dejará de lado su rol de youtuber, ya que aprovechará el festival para crear contenido a su alrededor.

Y, en cuanto a su vuelta a la pantalla chica, comentó que tiene grandes expectativas, sobre todo porque se siente cómoda con lo que hace.

«Hace mucho tiempo que no estoy en televisión. Y creo que si hoy día me siento preparada para volver un rato, es porque estoy cómoda en las cosas que yo estoy haciendo. Si bien me cuesta un poco sentirme cómoda en la tele, en lo que hacía antes, sé que con este equipo vamos a hacer un gran matinal», cerró.