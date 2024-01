«Me arrepiento mucho de haberlo hecho»: Rigeo se sinceró tras pelea con José Miguel Viñuela

El artista comenzó señalando que «me mandé un cagazo muy grande con él. Me arrepiento mucho de haberlo hecho. Nunca lo he hablado, no sé si es el momento». ¿Qué dijo Rigeo sobre José Miguel Viñuela?

«Puse algo en redes sociales que quizás fue muy duro con él. Yo no pasaba por un buen momento, divorcio, pandemia (…) Puse ‘te quedaste pegado en el pasado’, huevadas, no atacando, pero desde un punto de vista muy sacohuea (sic)», agregó.

El ex integrante de Mekano reconoció que al día siguiente borró el mensaje publicado, sin embargo, el texto causó varios comentarios negativos.

«Creé una bola de odio para él y para mí. La gente que me apoyaba a mí, o que no me apoya a mí, pero que odia todo (…) lo atacaron mucho a él; y la gente que defendía a José, me atacó mucho a mí. Y yo no quería crear eso, fue un error», comentó.