Kenita Larraín se lanza con nuevas predicciones para el 2024: «Seguimos en un período de transición»

La jornada de este martes se estrenó un nuevo capítulo de Bombastic, el popular espacio de Cecilia Gutiérrez junto a Podium Podcast, donde se dedica a comentar los últimos cahuines en el mundo de la farándula con invitados de lujo.

Y para comenzar con todo el año, el capítulo que puedes escuchar a través de la plataforma de Spotify, tuvo presente ni más ni menos que a Kenita Larraín.

La conocida numeróloga compartió sus perspectivas basadas en la numerología sobre varios temas, incluyendo predicciones para 2024, relaciones personales y que pasará con las relaciones amorosas de los famosos chilenos.

Las predicciones de Kenita Larraín para el 2024

Destacó que en los próximos 2024 y 2025 serían años de cierre de ciclos, especialmente en relaciones, sugiriendo que las relaciones que no se resolvieron previamente podrían enfrentar desafíos.

Dicho esto, Kenita Larraín, enfatizó sobre la importancia del desapego y la verdad en las relaciones. Además de mencionar la relación de cada persona con el dinero y su influencia en la vida cotidiana​​.

«Yo diría que el 2024 y el 2025 se acerca mucho a cierre de ciclos. Yo siento que seguimos en un período de transición, donde viene mucha luz. Pero antes de eso, estamos como enfrentándonos como a lo peor de lo peor. Entonces acá hay como dos formas de mirarlo, ‘el que espera que el 2024 sea un año donde solo pasarán cosas lindas que nos van a encantar’. Pucha lamento decir que no que pase eso, me encantaría, pero no creo que pase eso», señaló la modelo en el podcast «Bombastic».

¿Cómo se viene el año para algunos famosos?

Por último, Kenita Larraín aprovechó de analizar las situaciones personales de celebridades chilenas como Pamela Díaz, utilizando sus fechas de nacimiento para hacer predicciones.

Es más, Cecilia Gutiérrez le preguntó, en concreto a la modelo, qué pasará con el «corazoncito» y la situación personal de la «Fiera», además de consultarle por el futuro de la ex participante de Tierra Brava en la televisión chilena.

«Mira numerológicamente, si ella deseará internacionalizar su carrera, tiene un número que la apaña para eso, que la ayudaría para llevar su programa afuera o que lo vean desde otros países, donde vean lo que ella hace, sería una buena instancia porque está en el ciclo nueve (9). Ahora, por otro lado, está en un ciclo nivel emocional, donde la invitación, es justamente al desapego y al perdonar», comentó Kenita Larraín.