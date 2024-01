Este es el reconocido comediante que llega a las filas de Mega

Durante la mañana de este jueves, Megamedia anunció el arribo del humorista Fabrizio Copano como nuevo rostro para este 2024. Esta noticia se dio a conocer a través de un comunicado por parte del canal, expresando su alegría por la incorporación del destacado comediante.

«Como Megamedia estamos muy contentos de informar que el destacado comediante chileno Fabrizio Copano se ha incorporado al equipo de Mega«, escribieron en el comunicado.

«Radicado en Nueva York, Copano ha querido compartir en Chile su exitoso momento profesional por el que atraviesa a nivel internacional. Un desafío que asumirá en exclusiva a través de Mega», agregaron.

Por lo mismo, le dieron la afectuosa bienvenida a Fabrizio, «con la certeza de que su talento e irreverencia lograrán una rápida y cercana conexión con nuestra audiencia».

En el video promocional que documenta la llegada de Copano y su primera sesión de fotos para el canal, el humorista no dejó de tirar la talla y señaló: «¿A qué vine? No sé y ellos tampoco, pero ya es muy tarde. Qué Dios se apiade».

Cabe recordar que el ex Club de la Comedia está radicado en Nueva York, y en 2023 tuvo hitos muy relevantes en su carrera. Dentro de ellos, se destaca que en febrero del año pasado, triunfó en el Festival de Viña del Mar, mientras que también tuvo una destacada participación en The late late show with James Corden.

Apariciones de Fabrizio Copano en Mega

A pesar de causar gran sorpresa para todos esta llegada, durante diciembre, el comediante tuvo llamativas apariciones en pantalla sin explicación alguna.

Un ejemplo fue el 11 de diciembre, durante la edición de Meganoticias Alerta. En esa ocasión a Copano se le vio sentado detrás de Rodrigo Sepúlveda, a quien troleó.

En otra oportunidad, lo vimos en la emisión de El Tiempo, segundos antes de ver a Jaime Leyton en pantalla. Cuando inició la cortina habitual del espacio meteorológico, se pudo apreciar la entrada del comediante, quien inmediatamente se percató de su error.