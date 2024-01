«Un pelmazo»: La funa al chistosito que se sacó fotos sobre ballena muerta en playa de Penco

Durante el martes 2 de enero, un cetáceo de aproximadamente 15 metros y de unas 30 toneladas varó en el sector de Cerro Verde Bajo, en la región de Biobío.

El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura rápidamente dio aviso de la situación, haciendo un llamado para que las personas no se acercaran a la playa. Además de advertir que no se manipulara el cadáver de la ballena. Esto en búsqueda de evitar una posible zoonosis.

Se debe recordar que las zoonosis son enfermedades infecciosas que se pueden transmitir entre animales vertebrados al ser humano. Algunas de las más comunes son la fiebre amarilla, gripe aviar, rabia, ébola o zika. Estas pueden contagiarse por contacto directo con el animal, carnes mal cocidas o alimentos que no cumplen con los requisitos de higiene y seguridad necesarios.

#Biobío: Constatamos un cetáceo varado muerto en playa de Penco. Se trata de una ballena jorobada de aprox. 15 mts y unas 30 tons. Junto al Municipio y la Capitanía de Puerto se evalúa su disposición final. Se hace llamado a no acercarse a la ballena para evitar posible zoonosis. pic.twitter.com/iod27SATM8 — Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 🇨🇱 (@sernapesca) January 2, 2024

El chistosito de la foto

Sin embargo, y a pesar de las advertencias, un sujeto se subió al cadáver de la ballena para ser fotografiado. Acto que no pasó piola gracias a un hombre que grabó el momento exacto en el que el joven posaba sobre la ballena muerta.

«Acá en Penco todos tristes por la muerte de la ballena y de repente un pelmazo. Un pelmazo de esos que no faltan, de esos hueones que sobran en Chile«, criticó en el video.

«Una falta de respeto gigante. No era suficiente tomar la foto, sino que tuvo que subirse encima, como si ese animalito fuera menos que nada», «Menos mal que no le explotó por los gases que generan», «imagínate, creerte bacán por hacer esa hueá», «qué vergüenza ajena me da verlo», fueron algunos de los comentarios en redes sociales en contra del sujeto y su actuar.

Ya durante la tarde del miércoles, Francisco Requena, capitán de Puerto de Lirquén, planteó que «debido a las condiciones de calor reinantes y la solicitud del municipio en conjunto con el servicio sanitario». El cual también advirtió que «que podía proliferar una emergencia sanitaria, el cetáceo será remolcado a mar abierto para que pueda ser degradado en forma natural».