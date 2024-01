El curioso chascarro que protagonizó José Luis Rodríguez en el Festival del Huaso del Olmué

La noche de este domingo se vivió la última jornada del Festival del Huaso de Olmué, el que estuvo marcado por las presentaciones de José Luis Rodríguez, Cebolla y Bodoque, cerrando con la presentación de Inti Illimani y la Orquesta Huambaly.

Es en este contexto que al Puma le tocó abrir el evento, presentación que no estuvo alejada de los incidentes, siendo el primero de estos el que sacó carcajadas no solo entre el público presente, sino que también a los televidentes que quedaron encantados con el registro.

Resulta que todo comenzó cuando José Luis Rodríguez terminó de cantar ‘Tendría que llorar por ti’, momento en el que decidió tomar un breve descanso y sentarse. Tras esto es que recién se percató de un descuido que no pasó desapercibido para el público, pues tenía el cierre del pantalón abierto.

El divertido chascarro de José Luis Rodríguez

Al darse cuenta de esta situación, el intérprete venezolano lanzó el público: «No me dijeron que tenía el cierre abierto, Dios mío» mientras se apresuraba a cerrarlo en medio de las risas y los aplausos en el Patagual.

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que decidió tomarse con humor esta situación y de inmediato bromeo señalando a uno de los asistentes al festival. «Tú te diste cuenta y no me dijiste nada. Te estoy cazando compadre».

Luego de solucionar el percance, José Luis Rodríguez continuó y entre risas comentó: «Bueno… ¡Qué horror! Un descuido… Y en televisión directa, qué dirá la gente».