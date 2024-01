Chavito vuelve a la TV junto a Paulina Nin: «Es como andar en bicicleta»

REC TV estrena la noche de este domingo una nueva temporada de ‘Tenemos Festival’, espacio en el que se recuerdan algunos de los mejores momentos del certamen viñamarino y que en esta ocasión, tendrá en la animación a Paulina Nin junto a nuestro querido Alejandro ‘Chavito’ Chávez.

La dupla coincidió hace ya 25 años en el matinal ‘La Mañana del Trece’, donde nuestro querido locutor trabajaba como notero. Y en este programa, lo veremos retomar su rol, recorriendo diferentes lugares históricos para el evento.

Sobre este proyecto, Paulina Nin señala que «me pareció espectacular la idea de trabajar de nuevo con ‘Chavito’, lo conozco desde que era lolo», agregando que «nos habíamos topado en estos años, pero no habíamos hecho nada profesional juntos desde ‘La mañana del trece’. Y se siente como si hubiéramos trabajado ayer, no se siente ningún cambio. Es como si a una mamá le crecen los hijos, sin embargo siguen siendo tus hijos».

Mientras que el nuevo jurado del Festival de Viña afirma: «Nosotros le decíamos ‘mami’ en el matinal, y no era por reírnos de ella, sino lo contrario, ya que siempre nos cuidaba. Trabajar con la Paulina es sentirse protegido… y es rico estar con ella, debido a que sabe de lo que está hablando y eso se valora harto. En ese sentido, hay harto cariño en general… y a todo eso se suma que trabajar con ella es como andar en bicicleta, no se olvida».

Chavito y su rol en «Tenemos Festival»

Junto con esto, Chavito se muestra más que feliz de su regreso a Canal 13. «Yo soy nacido y criado en el 13, y estar de nuevo aquí es muy emocionante. Yo conocí a mi señora acá, pololeé en el canal y me pasaron cosas súper intensas. Volver, además, con la Paulina es la fórmula perfecta».

«Yo diría que Canal 13 nunca ha dejado de ser mi casa, mi historia televisiva es de acá. Además, hay que decir que yo echaba de menos la tele, quien diga que no es porque miente. Me gusta comunicar, me gusta ser sincero, me gusta participar de la vida de la gente, y todo eso lo tiene este programa. Va a ser un momento rico y emocionante que parta este espacio, tanto para nosotros como para los telespectadores», agrega.

Por otro lado, Chavito comentó que ‘Tenemos Festival’: «Es una invitación a conectarnos con nuestras emociones, con los festivales clásicos, a ver los que no han podido ver y a recordar los grandes momentos del festival. Yo voy a estar en lugares que las generaciones actuales no conocen tal vez, como el Hotel O’Higgins, donde todo pasaba antes. Y lo mismo la Quinta Vergara, que vacía es muy diferente, y nosotros vamos a recorrerla, a ver los camarines y a recordar la época en que la gente llevaba su propia silla a ver los shows del festival».