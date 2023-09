«Me terminaste de impactar»: Anita Alvarado deja la escoba con destapadas fotitos en bikini

Como te contamos anteriormente, Anita Alvarado partió de viaje ni más ni menos que a Australia, para visitar a sus hijas Angie y Xephora, quienes están viviendo en el país oceánico hace un tiempo.

Hay que recordar que la hija mayor de la Geisha chilena dejó Chile en 2019, junto a su pareja Rodolfo Kamke, con quien contrajo matrimonio durante este año.

Es en este contexto que la propia Anita Alvarado se ha dedicado a compartir todo tipo de registros sobre su estadía en Sidney. Pero sin duda que en las últimas horas, lo que dejó la escoba entre sus más de 723 mil seguidores, son unas destapadas postales.

Resulta que la influencer, se lució al posar ni más ni menos que con un pequeño bikini negro, luciendo su trabajada figura a sus 50 años. «Día de playa en Australia», escribió para acompañar los registros.

Solo piropos para Anita Alvarado

Tal como se podía esperar, en cosa de minutos recibió más de 57 mil me gusta y cientos de comentarios en Instagram, donde el público no dudó en llenarla de piropos por lo regia que lucía, además de no creer lo bien que se mantiene tras su maternidad.

«Y una con un hijo esta toda desarmá, que regia»; «Estupenda quiero llegar así a tu edad»; «Pareces quinceañera»; «que regiaaaaa tía Anita, ya yo quisiera gastarme ese cuerpazo»; «Tengo lista la red para ir por esa sirena»; «La que puede puede regia de verdad»; «regia Anita te pasaste .. otsea minaza besos a la distancia»; «Con todo respeto a su persona pero esta como el vino», la dejaron a Anita Alvarado.

Mientras que otros le escribieron: «Mil veces wow»; «Preciosa»; «Ahora sí me terminaste de impactar»; «Que top mucho love»; «Yo quiero parir 6 y lucir así»; «Medio cuerazo»; «Te pasas anita»; «Debo decir que me acabas de dar una envidia gigante» y «Esta hecha con manos de artista mi amor».